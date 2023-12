Regali di Natale 2023: il visore VR che svolta il Natale!

Mancano 20 giorni a Natale , e noi di SmartWorld vogliamo accompagnarvi alla festa più bella dell'anno con una serie di consigli spassionati per idee regalo e non. Fino al 24 dicembre quindi vi suggeriremo un articolo al giorno che ognuno di noi ha apprezzato particolarmente: parliamo ovviamente di dispositivi di elettronica di consumo, o comunque in generale di regali nerd e simili .

Meta Quest

Per lasciare senza parole gli amici e i parenti durante le serate natalizie, non potete non puntare ad un visore per la realtà virtuale. Nonostante il più avanzato tecnologicamente sia senza dubbio PlayStation VR2, quello che vi consiglio di acquistare è un Meta Quest, in particolar modo Meta Quest 2 o, meglio ancora, il nuovo Meta Quest 3.

Il motivo è presto detto: è un visore stand-alone senza fili. Ciò significa che non avrete bisogno di alcun dispositivo esterno, come una console o un PC, per poter giocare in VR, perché tutta la tecnologia è integrata nel visore. Una volta acquistato, sarà pronto all'uso, senza dunque comprare nient'altro.

Meta Quest 3 è migliore di Quest 2 in molti elementi, dalle lenti, alla risoluzione, passando poi all'ergonomia e all'ovvia potenza grafica, ma i giochi sono gli stessi. Se vi addentrate per la primissima volta in VR e non volete spendere troppo, allora puntate senza troppi problemi a Quest 2. Se desiderate invece sperimentare il meglio che la tecnologia VR senza fili possa offrire, Meta Quest 3 saprà soddisfarvi anche per merito della presenza della realtà mista a colori.

Ci sono un sacco di applicazioni e videogiochi VR da poter gustare dopo le abbuffate natalizie, pronte a catapultarvi in mondi digitali che lasceranno senza parole zii, cugini e persino le nonne, oltre a voi stessi.

Fatevi ispirare dalla nostra guida con i migliori giochi Meta Quest in circolazione e rendete questo Natale memorabile con la realtà virtuale.