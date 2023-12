Regali di Natale 2023: il servizio per i film (e i giochi!) da divano

Vi parleremo dunque di uno dei più popolari servizi di streaming, cioè Netflix . Vi spieghiamo perché vale la pena regalarlo proprio ora, ma non prima di avervi segnalato che, se desiderate una vetrina più generale per i regali, potete sempre dare un'occhiata alla pagina dedicata su Amazon .

Mancano solo 2 giorni a Natale: molti di voi staranno ancora cercando qualche regalo , quindi eccoci a consigliarvi qualcosina che non richieda tempo per essere spedita dai vari siti online. Certo, siete ancora in tempo per catapultarvi in negozio ad acquistare i prodotti che vi abbiamo consigliato durante questo nostro calendario dell'avvento, ma, nel caso non voleste andare nei centri commerciali (o non foste in grado, causa impegni), vi proponiamo un'idea semplice ed efficace .

Gift Card Netflix

Come immaginiamo già sappiate, il servizio di streaming Netflix offre ai suoi abbonati un vasto catalogo di contenuti, suddivisi in produzioni originali, serie TV, film, documentari, anime e cartoni animati per i più piccoli.

In più, durante il Natale si popola di contenuti a tema da guardare in famiglia, di conseguenza metterlo sotto l'albero è una idea molto azzeccata.

Un aspetto parecchio sottovalutato di Netflix è che il servizio include anche una marea di giochi, ottimi da giocare su smartphone e tablet. Per citare qualche esempio, Before Your Eyes è una bellissima storia che avanza solo con il vostro battito degli occhi, mentre Mighty Quest Rogue Palace piacerà agli amanti dei dungeon crawler come Diablo. Heads Up, inoltre, è un ottimo di party game da giocare tutti insieme: ci sono poi titoli dedicati ad alcuni show come Stranger Things, e addirittura il bellissimo gioco arcade delle Tartarughe Ninja uscito anche per PC e console, sempre incluso a costo zero (oltre a quello dell'abbonamento, s'intende).

Parlando però delle modalità di vendita, su Amazon Italia fanno capolino i buoni regalo che possono essere acquistati e comodamente regalati.

Vi è proprio la soluzione dei buoni da stampare: scegliete voi l'importo del buono, personalizzatelo con l'editor offerto da Amazon, finalizzate l'acquisto e stampatelo direttamente a casa. Non avete una stampante? Potete anche scrivere il codice su un biglietto acquistato a parte.

E nel caso in cui il destinatario abbia già Netflix? Nessun problema, potrà estendere l'abbonamento con il credito del buono. Insomma, è un'ottima idea regalo, comoda e veloce, perfetta sia per chi consuma film e serie TV, sia per coloro che amano giocare su smartphone e tablet.