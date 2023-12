Regali di Natale 2023: il proiettore di galassie POCOCO

Mancano 15 giorni a Natale (14 a Una poltrona per due), e noi di SmartWorld vogliamo accompagnarvi alla festa più bella dell'anno con una serie di consigli spassionati per idee regalo e non. In fondo a questo articolo trovate tutti i nostri precedenti consigli, un articolo al giorno che abbiamo particolarmente apprezzato e che vogliamo consigliarvi. Si tratta ovviamente di dispositivi di elettronica di consumo, o comunque in generale di possibili regali nerd .

POCOCO Proiettore di Stelle

Grazie a una serie di piccoli dischi che altro non sono che diapositive in bianco e nero o a colori, proietta sul soffitto immagini di cieli stellati, nebulose e altri corpi celesti. Ve lo avevo mostrato in azione qualche tempo fa anche su TikTok e sugli nostri canali social:

No, non è una foto ottenuta con la modalità astrofotografia di un Pixel di Google. POCOCO Galaxy Projector o, come è tradotto su Amazon Italia, Proiettore di Stelle, fa esattamente quello che suggerisce il suo nome .

Vedendo il prezzo, particolare a cui arriveremo a breve, scatta quella molla di cinismo tipica degli adulti che tende a rovinare la filosofia del prodotto. Il vostro giudizio si ribalterebbe completamente se vedeste la faccia di un bambino la prima volta che vede una cosa del genere.

POCOCO, così come altri prodotti simili, nasce proprio per questo: per trasformare le camerette dei bambini in "spazi celesti per viaggi incantevoli", giusto per citare la descrizione presente sullo store. Ed è veramente così: l'effetto è incredibile, ed è sufficiente poggiare POCOCO su un mobile basso o anche sul pavimento per rendere tutto il soffitto un cielo stellato.

E giusto per la cronaca: sappiate che con un proiettore classico non si riesce a ottenere un effetto del genere. Ho provato con un modello che abbiamo recensito ultimamente (questo qui) e non c'è modo di ottenere un risultato simile, e usare modelli più costosi o a più alta risoluzione non aiuterebbe. La proiezione del POCOCO è pensata proprio per diffondere il più possibile l'immagine presente nella mini-diapositiva e anche per renderla sufficientemente luminosa.

E le funzioni che integra sono pensate sempre nell'ottica dei bambini. Oltre al pulsante per l'accensione ce n'è uno che attiva la rotazione dell'immagine, utile a dare una sensazione di dinamismo al cielo stellato, e uno che attiva il timer a 15, 30 o 60 minuti, utile se il bambino (o l'adulto) vuole addormentarsi con il cielo stellato senza che il dispositivo rimanga acceso più a lungo del dovuto.