Regali di Natale 2023: la smartband più famosa a basso costo

Molti di voi avranno già indovinato: si tratta della Xiaomi Smart Band 8 , uno di quei prodotti che vanno sempre a ruba ogni anno. Prima di parlarvene, vi consigliamo di dare un'occhiata alla pagina dedicata su Amazon se volete cercare altre idee regalo per Natale.

Mancano 7 giorni a Natale e ciò significa solo una cosa: bisogna sbrigarsi a comprare i regali ! Per fortuna potete avvalervi ancora della nostra rubrica con le idee regalo tech e nerd, che proseguirà fino al 24 dicembre. Oggi andiamo sul sicuro e vi proponiamo un prodotto completo, funzionale e pure economico: una smartband, anzi, la smartband per ecellenza .

Xiaomi Smart Band 8

Se avete già letto la nostra recensione completa o dato uno sguardo al video in alto, sapete quanto abbiamo apprezzato la Xiaomi Smart Band 8, ultima generazione dell'ormai leggendaria dinastia di Mi Band. Il suo segreto è facile da svelare: è un prodotto ricco di funzionalità ad un prezzo molto abbordabile.

Il modello di ottava generazione propone un display OLED a colori con una buona luminosità (600 nits), refresh rate a 60 Hz per un'esperienza di visione più fluida, ma anche un nuovo meccanismo di sgancio per il cinturino, che rende molto più semplice il cambio.

Sono tantissime le funzionalità per fitness e salute, con un monitoraggio continuo del battito cardiaco, un accelerometro e un sensore per l'ossigenazione del sangue. Si può tenere traccia anche di stress e sonno, con un'affidabilità molto alta per un prodotto così economico.

Il prezzo, infatti, è la sua forza: bastano meno di 40€ per l'acquisto di una Xiaomi Smart Band 8, disponibile in colorazione nera o bianca. Ci sono poi anche centinaia di cinturini compatibili acquistabili a parte, dunque avete solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda la personalizzazione.