Provate uno dei primi PC Copilot+ con uno sconto di ben 400€

Appena uscito e già in super sconto! Il nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge è uno tra i primi notebook con processore Snapdragon X Elite e oggi si può acquistare in preordine con uno sconto di ben 400€ su Amazon Italia, basta usare il coupon dedicato. Se volete essere tra i primi ad averlo e risparmiare allo stesso tempo, ecco l'occasione giusta per voi!

La promozione riguarda due modelli di Galaxy Book4 Edge: quello da 14" con 512 GB di memoria interna costa 1.299€ (invece di 1.699€), mentre quello da 16" con 1 TB di memoria interna è acquistabile a 1.699€ (invece di 2.099€).

Entrambi montano un hardware super moderno: non solo il già citato chip ARM Qualcomm Snapdragon X Elite, ma anche hardware dedicato all'intelligenza artificiale, per sfruttare al meglio tutte le funzionalità di Copilot+ e del sistema Windows 11.

Nella lista in basso trovate i due modelli di Galaxy Book4 Edge, ma vi consigliamo anche di leggere tutte le informazioni sulla promozione.

Il coupon da utilizzare per ottenere lo sconto è il seguente.

TRADEIN400

