I nuovi Samsung Z Fold e Z Flip 5 hanno un sacco di sconti e offerte su Amazon!

Freschi freschi di presentazione, Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 sono già arrivati su Amazon in Italia in pre-ordine, e i prezzi sono molto ghiotti, in particolare per la versione da 512 GB e per chi voglia dare indietro il proprio vecchio telefono.

Attenzione ai tagli di memoria: fino al 10 agosto infatti c'è uno sconto applicato automaticamente sui modelli da 512 GB, che in pratica pareggia il prezzo con quello della versione da 256 GB. Fate quindi molta attenzione a quale selezionate, perché potreste inavvertitamente comprare il più piccolo (se poi per qualche ragione lo voleste non saremo certo noi a impedirvelo).

E a proposito di sconto, è possibile applicare un coupon di altri 100/150 euro di sconto su Flip 5/Fold 5 se deciderete di avvalervi del trade-in su Recommerce: in questa pagina di Amazon sono spiegati tutti i dettagli. In breve, dovrete acquistare lo smartphone applicando il coupon e poi accedere a questo sito per effettuare appunto lo scambio col vostro vecchio dispositivo, che verrà valutato fino ad 800 euro (sempre entro il 10 agosto).

Infine, acquistando i nuovi pieghevoli Samsung, avrete Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi.