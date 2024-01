Sanremo e FantaSanremo sbarcano su Amazon insieme al Maestro Vessicchio

Sembra proprio che la febbre del Festival di Sanremo abbia contagiato anche Amazon Italia, che per quest'anno si è preparato al meglio sotto tutti i fronti. Il gigante dell'ecommerce ha infatti attivato diverse iniziative, sia per lo shopping che per l'ascolto musicale, coinvolgendo anche il FantaSanremo e la piattaforma Amazon Music. Attenzione perché c'è anche un ospite specialissimo: il maestro Peppe Vessicchio!

