Occhio agli sconti sulle carte Pokémon e Magic per la Gaming Week di Amazon: set, mazzi e bundle a prezzi top

La Gaming Week di Amazon andrà avanti fino al 5 maggio prossimo , e a dirla tutta gli sconti promossi dal colosso dell'ecommerce abbracciano ben più categorie di quelle prettamente "gaming". Nel nostro articolo dedicato vi abbiamo ad esempio segnalato alcuni set LEGO in sconto, e dando un'occhiata alle promozioni attualmente attive potete trovare tante altre categorie di oggetti. Fra questi ci sono anche i giochi di carte collezionabili, fra cui i due più giocati al mondo, Magic: The Gathering e Pokémon GCC .

In questo articolo trovate i migliori set Pokémon e Magic attualmente in sconto. In tanti casi si tratta di offerte lampo, e soprattutto quelle legate alle carte Pokémon stanno andando letteralmente a ruba. Date un'occhiata qui di seguito, dove fra l'altro cercheremo di aggiungere nuove offerte o di aggiornare quelle esistenti in caso di cambi drastici di prezzo.