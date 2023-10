Lo sconto più esclusivo mai fatto da Amazon

Prima di parlarvene, vi consigliamo di cliccare sul pulsante a seguire per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Siamo abituati da ormai tanti anni alle promozioni esclusive di Amazon Italia, quelle riservate ad una cerchia ristrettissima di utenti. Quella che abbiamo trovato oggi, però, si candida di diritto come una delle offerte più esclusive in assoluto, visto che riguarda solo 1.000 utenti super selezionati , quelli che hanno ricevuto l'apposito invito speciale di Amazon.

Offerta Amazon Esclusiva

La promozione Amazon è particolare per diversi motivi. Prima di tutto, riguarda una categoria di prodotti molto venduti, la telefonia. Secondo, propone uno sconto immediato valido su tantissimi prodotti, senza coupon o altre procedure macchinose da utilizzare. Terzo, come detto è limitata a pochissimi utenti, solo 1.000, che sono molti meno anche rispetto ad altre promo attive negli ultimi mesi: ad esempio, questa era attivabile da 10.000 clienti, un ordine di grandezza superiore.

Un vero peccato per tutti gli altri milioni di clienti dello store, visto che l'offerta è davvero ghiotta. I fortunatissimi utenti selezionati possono avere uno sconto del 20% su smartphone, accessori per cellulari e altri prodotti appartenenti alla categoria telefonia. Lo sconto massimo è pari a 30€, ma non ci sono altre limitazioni.

Se siete tra i 1.000 utenti selezionati, avete tempo solo fino al 17 ottobre 2023 per sfruttare lo sconto. Cliccando sul pulsante verde a seguire potete verificare se il vostro account sia eleggibile per l'offerta. E se non siete tra i fortunati, non ve la prendete troppo: siete in buona compagnia.