L'ultima spiaggia di Amazon è lo "Sconto Finale": prezzi più bassi di così non si può

Per Amazon Italia è ormai arrivato il momento di prepararsi al Black Friday, che sarà ufficialmente il 29 novembre 2024. Ovviamente ci sono sin da ora tante offerte anticipate, tra le quali spicca una promozione inedita che ci ha lasciato davvero sorpresi. Il nome è tutto un programma: "Sconto finale", una sorta di ultima spiaggia per alcuni prodotti speciali, tutti inclusi nel catalogo della sezione Seconda Mano.

La promozione Amazon Sconto Finale riguarda alcuni prodotti particolari, tra quelli inclusi nella sezione Seconda Mano. Si tratta, dunque, di articoli resi in precedenza, e che con questa nuova offerta subiscono un ulteriore taglio di prezzo. Attenzione perché parliamo di oltre 10.000 dispositivi, realizzati da oltre 100 marchi celebri e affidabili. Tra le varie categorie c'è di tutto, dai prodotti tecnologici (informatica, elettronica, prodotti per ufficio, elettrodomestici) agli articoli di moda, dai giocattoli agli accessori per il fai da te, e così via. La particolarità di quest'offerta è che tutti i prodotti sono a prezzi estremamente più bassi rispetto al listino ufficiale, ma sono disponibili in quantità limitatissime, a volte anche solo un pezzo per prodotto, fino ad esaurimento scorte.

In pratica, lo Sconto finale è l'ultima spiaggia sia per Amazon che per gli acquirenti: gli articoli usati vengono scontati in maniera molto più aggressiva rispetto agli altri della sezione Seconda Mano, in modo da poterli rivendere a costi decisamente più vantaggiosi per chi riesce ad acquistarli. I vantaggi di tale strategia sono ambivalenti e le garanzie non mancano. Ogni prodotto viene ispezionato professionalmente da Amazon

