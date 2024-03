Tranquilli, non siete solo voi. Anche noi che siamo "nel giro" sappiamo che se un prodotto viene scontato due volte in un periodo promozionale è possibile che la causa sia che questo dispositivo, nonostante l'offerta, non stesse vendendo abbastanza. Potrebbe essere questo il caso di Samsung Galaxy A35 e Galaxy Watch 6 Classic che erano già stati scontati per le Offerte di Primavera 2024 di Amazon e che per l'ultimo giorno di queste offerte sono stati ulteriormente scontati.

Il nuovissimo smartphone Samsung Galaxy A35 era in realtà stato scontato già prima dell'inizio delle offerte anche se poi era comunque stato elencato fra quelli ridotti di prezzo per la settimana di offerte Amazon. Il prezzo era stato ridotto a 399€, ma oggi scopriamo che questo è stato abbassato ulteriormente a 373€, una cifra che inizia a essere davvero interessante. Anche Galaxy A55 è stato scontato di qualche euro in più rispetto alla promozione iniziale.