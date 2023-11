Black Friday esclusivo per gli utenti Prime: sconto extra 15% disponibile da subito

Si moltiplicano i vantaggi per i clienti Amazon per il Black Friday 2023 . Dopo aver visto l'iniziativa per riscattare il buono di 7€ , adesso vediamo una promo esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime , che consente di ricevere uno sconto extra del 15% su specifici prodotti spendendo almeno 50€ . Vi basta fare clic sul pulsante in basso per accedere al catalogo di articoli validi per la promozione.

Sconto Extra per gli abbonati Prime

La promozione in questione, come anticipato, prevede uno sconto extra del 15% acquistando prodotti per un valore di almeno 50€ ed è un'esclusiva per i membri Prime. Le regole per l'attivazione sono semplicissime:

Aggiungete al carrello i prodotti su questa pagina utilizzando l'apposito pulsante

Quando avete raggiunto almeno 50€, selezionate Vai al carrello

Lo sconto del 15% sarà applicato automaticamente al momento del pagamento

Per maggiori informazioni sulla promozione, potete consultare termini e condizioni a questo indirizzo. A seguire vi lasciamo una selezione di prodotti coinvolti nell'iniziativa, insieme ai pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.

