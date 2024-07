Il vero Prime Day è quello sull'usato garantito Amazon: 30% di sconto su questa selezione di prodotti

Il Prime Day 2024 è appena entrato nel vivo, e se è vero che da una parte ci sono davvero tanti dispositivi in offerta, dall'altra siamo pur sempre in estate, ci sono già tante spese per le vacanze, e il risparmio non basta mai. Ecco allora che può essere molto conveniente guardare non solo le offerte "tradizionali" (qui trovate tutte le nostre selezioni, inclusa la top 10 assoluta), ma anche quelle sull'usato.

Parliamo in particolare di Amazon Seconda mano, l'ex Warehouse, che fino alle 23:59 del 17 luglio offre uno sconto del 30% su una selezione di prodotti resi.

Attenzione a due cose però. Anzitutto questa offerta è valida solo per i membri Prime, inoltre il prezzo scontato non è visibile da subito, ma apparirà solo al momento del checkout, una volta scelto l'indirizzo di spedizione.

Siccome la disponibilità su Amazon Seconda mano è molto variabile, perché le scorte non sono certo ampie come con i prodotti nuovi, anziché suggerirvi singoli dispositivi vi lasciamo i link ad alcune delle categorie più interessanti (i nomi vanno intesi in senso molto lato), quelle che stanno riscuotendo maggiore successo.

Dalla homepage di Amazon Seconda mano è comunque sempre possibile accedere a tutti i prodotti disponibili.

Offerte AmazoN SECONDA MANO