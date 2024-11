11.11: solo per oggi sconto -22% su Amazon, MediaWorld e Unieuro

Le offerte del giorno dei single, incredibile ma vero, sono valide anche per i fidanzati.

Il Single's Day, l'evento nato in Cina e diventato una giornata globale di grandi sconti, ha ormai trovato una solida base anche in Italia, dove diversi siti di e-commerce propongono promozioni per gli acquisti in vista delle festività natalizie. Tradizionalmente celebrato l'11 novembre (11/11, guarda caso), il Single's Day è noto per i suoi forti sconti e talvolta risulta pure più conveniente del Black Friday, rappresentando un'occasione perfetta per chi desidera risparmiare soprattutto sui prodotti più costosi. Scopriamo insieme le promozioni di Amazon, MediaWorld e Unieuro, che quest'anno hanno tutte adottato un interessante sconto del 22% su spese minime, con offerte valide su specifici prodotti e alcune esclusioni da tenere a mente. Tutte le iniziative termineranno oggi, dunque non perdiamoci in chiacchiere e analizziamole subito.

Amazon: 22% su un Vasto Catalogo di Prodotti

Oggi è l'ultimo giorno per approfittare dell'iniziativa Amazon che offre uno sconto del 22% su una vastissima selezione di prodotti di elettronica. La promozione è particolarmente notevole non solo per l'entità dello sconto, ma anche per la rarità di questo tipo di offerte su Amazon. La piattaforma non è solita proporre ribassi così grossi e su una selezione così vasta, se non in periodi molto specifici dell'anno. È importante sapere che l'unico limite della promozione è che l'ordine deve avere un valore minimo di 299€ per poter beneficiare dello sconto del 22%: non sarà difficile, visto che nel catalogo sono presenti solo articoli dai prezzi a partire da quell'importo. Visitate Amazon e scoprite tutti gli articoli inclusi nello sconto del 22% facendo clic su questo link. In basso, invece, trovate una selezione effettuata da noi, con i prezzi già scontati.

MediaWorld Single's Day

MediaWorld, come gli scorsi anni, propone uno sconto del 22% per gli acquisti di almeno 299€ sia online, che nei negozi fisici. Per usufruire dell'offerta è necessario collegare al proprio account la proprio carta MW CLUB, che si può richiedere gratis anche online con un'iscrizione al sito. Solitamente alcune aziende rimangono fuori da queste iniziative, ma non oggi: ad esempio, articoli amatissimi come iPhone 15 e MacBook Air sono coinvolti nella promozione, e con loro numerose categorie di prodotti, dalla telefonia, agli elettrodomestici. Rimangono però esclusi: Prodotti dei marchi Smeg, Dreame, Roborock, Miele, Ecovacs, Dyson (esclusi alcuni modelli specifici) e Starlink.

Alcuni prodotti Apple, come la nuova famiglia di iPhone 16.

Console (niente PS5 Pro, ovviamente) e accessori gaming, prodotti Rowenta, cofanetti e gift card, servizi digitali, abbonamenti, liste nozze e articoli venduti da venditori terzi su MediaWorld Marketplace. Per scoprire tutti i dettagli, vi invitiamo a visitare la pagina della promo MediaWorld Single's Day a questo link.

Unieuro Single's Day

Anche Unieuro partecipa al Single's Day con uno sconto del 22%, ma la soglia è più bassa rispetto a MediaWorld e Amazon: infatti il ribasso speciale si attiva sugli acquisti a partire da 199€. Questa è l'offerta più accessibile delle tre in termini di soglia di spesa e si applica a una selezione di prodotti, anche se ci sono alcune esclusioni: Prodotti del volantino promozionale attuale.

Console, prodotti Apple, DJI, Dreame e Dyson. Per maggiori informazioni, visitate la pagina allestita per la promo Unieuro Single's Day a questo link.

