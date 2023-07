Le tastiere meccaniche AKKO sono in sconto per il Prime Day: vari colori e modelli disponibili, sconti anche su switch e keycap

Al via oggi il Prime Day di Amazon, una due giorni di offerte a 360° dedicate però esclusivamente agli abbonati Prime. Tra i tantissimi prodotti in sconto di cui vi abbiamo parlato su SmartWorld (qui trovate la top 10), ci sono anche alcune tastiere meccaniche di casa Akko. Per chi non lo sapesse, Akko è un marchio cinese specializzato in tastiere meccaniche di qualità caratterizzate spesso da un tocco orientale (anche giapponese) e da specifiche che troveremmo anche su modelli customizzabili. Di recente ad esempio vi abbiamo parlato della AKKO 5075B Plus dedicata a Dragon Ball o dell'edizione con layout ISO della 3068B Plus. Per il Prime Day Akko ha deciso di scontare alcuni modelli anche in Italia, vediamo insieme quali. Iniziamo dalla più classica di tutte, uno dei modelli di punta del marchio: la 3087 Horizon. Caratterizzata da colori scuri tutti tendenti al blu, integra i nuovi switch gialli di terza generazione (ve ne abbiamo parlato qui), tasti in plastica PBT resistentissima e possibilità di programmazione tramite software dedicato. Per il Prime Day è scontata del 20% (che per inciso è il prezzo più basso di sempre).

Se vi piacesse di più il verde c'è anche la variante Verde Matcha sempre con switch gialli di terza generazione. Il prezzo è lo stesso, così come le caratteristiche tecniche.

Dai toni molto più seri, con tasti nero e oro, e con switch lineari argento, c'è anche la Akko 5087B Plus che potete utilizzare senza fili via Bluetooth o Wi-Fi con ricevitore incluso in confezione. Lo sconto è un po' più basso, pari al 15%.

Se cercate invece un modello dotato di tastierino numerico, sempre sui toni del blu, ma con una ulteriore attenzione anche all'ergonomia, c'è la Akko 3098B Plus. Potete usarla in modalità cablata, via Bluetooth o via Wi-Fi. I tasti sono sempre in PBT (profilo ASA, comodissimo per scrivere), ed è hot-swappable. Ciò significa che potete cambiare gli switch se quelli integrati non fossero di vostro gradimento. Di base trovate i Crystal. Lo sconto è sempre del 20%.

Viriamo adesso su due modelli davvero, davvero particolari: la 3084B RGB Plus Tokyo e la 3087 Tokyo. La scocca è rosa e i tasti omaggiano il Giappone in due modi diversi. Sono ovviamente dedicati a una nicchia specifica, ma non per questo sono tastiere meccaniche da non prendere in considerazione. Lo sconto anche qui è del 20%.

Se vi piacesse questa variante rosa ma cercate qualcosa di ancora più compatto (e senza fili) c'è anche la piccola 3068B Plus con gli stessi tasti a tema Tokyo.

E se voleste personalizzare le tastiere che già avete, ci sono in sconto Prime Day anche i celebri set di keycap Akko. Ecco alcune delle collezioni coinvolte: