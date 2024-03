Se stavate aspettando occasioni come la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per comprarvi una tastiera meccanica nuova, avete fatto bene! Per questa tornata di offerte, ci sono anche diverse tastiere firmate EPOMAKER e AKKO, due marchi di cui vi parliamo spesso su queste pagine. Ci sono anche vari modelli dotati di layout ISO, con il tasto invio nostro quindi, e addirittura un modello ISO ITA, con tutti i vantaggi che di solito questi dispositivi "custom" offrono. Se poi siete alla ricerca di altri prodotti, al seguente link trovate tutte le migliori offerte di Primavera Amazon, e vi segnaliamo anche la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata, con le 10 migliori offerte in assoluto appartenenti alle categorie più disparate. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. TUTTE LE OFFERTE DI PRIMAVERA

Akko 5075S

Akko 5075S è una tastiera meccanica cablata di tipo "Gasket Mount" dotata di layout ISO. I tasti sono inglesi, ma con quelli inclusi in confezione riusciti ad avvicinarvi tantissimo al layout italiano classico. Nulla poi vieta di cambiare i tasti, visto che sono sostituibili così come gli switch meccanici. Il formato è 75%, privo quindi del tastierino numerico. In compenso in alto a destra c'è un potenziometro per regolare il volume di sistema. Ogni tasto ha un LED dedicato programmabile tramite software AKKO, e ci sono anche due strisce LED di lato. Per le offerte di primavera Amazon è scontata del 30%. È molto, molto simile alla 5075B Plus ISO di cui vi abbiamo parlato in questa recensione dedicata.

Akko 5075B Plus RGB

Ce ne sono molto poche disponibili: si tratta in sostanza della versione senza fili di quella precedente, con una colorazione però diversa. Il layout è sempre ISO UK, e le caratteristiche sono appunto identiche, tranne per il fatto che questa ha anche connettività Bluetooth e Wi-Fi tramite ricevitore USB dedicato. Persino il prezzo è molto simile, ma appunto, ci sono pochi pezzi disponibili.

AKKO 3098 Neon

È un modello un po' vecchio, ma se vi piacciono i colori "strong" e preferite un modello dotato di tastierino numerico, questa 3098 cablata potrebbe fare al caso vostro. Gli switch in realtà sono un modello molto più attuale di quanto lo sia la tastiera, a conferma del fatto che AKKO aggiorna anche i suoi dispositivi più vecchi. Ve la cavate con 75€.

EPOMAKER RT100

La particolare tastiera dai toni retro di EPOMAKER è in sconto per la Feste delle Offerte di Primavera Amazon. Oltre a essere una tastiera completa di quasi tutti i tasti, ha un potenziometro e persino un piccolo display programmabile! Può essere usata senza fili, ha i socket hot-swappable (potete cambiare switch meccanici) e tante altre cosettine che vi abbiamo raccontato anche nella nostra recensione. Trovate in sconto sia la versione ANSI USA che addirittura quella ISO ITA!

EPOMAKER TH96 ISO

Un modello leggermente più vecchio della RT100 ma altrettanto valido. La TH96 è una tastiera hot-swappable (si possono cambiare gli switch) retro-illuminata da usare con o senza fili, con l'ausilio di Bluetooth o ricevitore Wi-Fi dedicato. Il look è molto particolare, e c'è anche una grossa manopola sulla destra che permette di regolare il volume. Ha il tastierino numerico, e il layout è ISO UK, simile quindi al nostro.

Due tastiere in alluminio davvero top

Se cercate qualcosa di simile a quelle linkate finora ma realizzate con materiali più nobili, date un'occhiata a queste due: sono entrambe in alluminio! Una è un modello 75% molto classico, almeno nel campo delle tastiere meccaniche "custom", dotata di potenziometro, retro-illuminazione, software per riprogrammarla, socket hot-swappable nel caso vogliate cambiare gli switch. Ottima in tutto, con l'unica limitazione che è una tastiera solo cablata.

L'altra è la EPOMAKER x Feker Galaxy80: è un modello TKL, privo del tastierino numerico ma dotato di tutti i tasti che solitamente troviamo sopra le frecce direzionali. Anche questa è hot-swappable (potete cambiare switch, gasket mount per sonorità migliori, ha un'ottima scocca in alluminio e la colorazione è ben più neutra e quasi retro. Può anche essere usata senza fili, il che non guasta!

Due modelli super compatti

Se cercate qualcosa di super compatto, ci sono due modelli in sconto davvero niente male. La prima è la Shadow-X, di cui vi abbiamo parlato in questa recensione. Tra le altre cose ha anche un selettore di modalità d'uso, per passare velocemente tra i dispositivi connessi (come smartphone, tablet e PC), e un piccolo display che mostra informazioni base.

La seconda è la EK68, meno recente (di un anno fa), ma comunque molto valida. Qui trovate la recensione. Tra i suoi punti di forza ci sono potenziometro dedicato, connettività Wi-Fi, socket hot-swappable, retro-illuminazione e formato super compatto senza tasti funzione e tastierino numerico.