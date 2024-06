Lo smartphone col display che sembra carta adesso costa pochissimo

TCL 40NXTPAPER è in offerta speciale su Amazon Italia, e la cosa non può che farci piacere. Del resto, parliamo di uno smartphone diverso dal solito, perché dispone di uno schermo con una tecnologia sviluppata internamente che simula quello della carta, in un effetto simile, ma non del tutto identico, ai display dei lettori e-book. Il prezzo scontato è di 154,90€, contro i 199€ di listino.

In particolare, il telefono in questione è dotato della tecnologia proprietaria NXTPAPER, con tanto di certificazione TÜV Rheinland che evidenzia la bassa emissione di luce blu. I display multistrato TCL NXTPAPER sono antiriflesso e anti-impronta, caratteristica ottenuta grazie ad una texture effetto opaco simile, appunto, a quella della carta.

Oltre il display NXTPAPER FHD+ da 6,78'', TCL 40NXTPAPER è poi caratterizzato da processore MediaTek Helio G88, doppi altoparlanti e audio 3D boom potenziato DTS. Dispone inoltre di una fotocamera selfie da 32 MP e di un comparto fotografico posteriore con tripla camera da 50 MP, obiettivo ultra-grandangolare da 5 MP e sensore macro da 2 MP.

