I super sconti Tineco per la Festa delle offerte di Primavera Amazon: prezzi più bassi di sempre per dispositivi al top

In collaborazione con Tineco

Tineco è tra i protagonisti delle Offerte di Primavera di Amazon! Il celebre brand di tecnologia specializzato in scope elettriche e lavapavimenti super tecnologiche, mette in sconto diversi dei suoi migliori (e più attuali) dispositivi durante questo periodo di offerte valido fino al 25 marzo 2024 (compreso). I prezzi sono davvero al top, con sconti fino al 40% e promo che riguardano dispositivi arrivati da pochissimo sul mercato, come l'ottima Tineco PURE ONE Station. Tra i modelli che vi segnaliamo in questo approfondimento ci sono anche diverse lavapavimenti, tra cui anche l'ultimissima top di gamma FLOOR ONE S7 PRO, la sua variante Steam per lavare con il vapore, scope elettriche e anche sistemi ibridi. L'obiettivo del marchio, visto l'avvicinarsi della Primavera e delle pulizie che comporta, è farvi pulire casa all'insegna dell'espressione "Cleaning Therapy", un nuovo modo di fare le pulizie che non vi faccia perdere tempo e che risulti piacevole. Vediamo quindi i modelli coinvolti con indice navigabile, prezzo di listino, prezzo scontato e principali caratteristiche di ogni scopa elettrica e lavapavimenti.

INDICE

Tineco PURE ONE Station

Prezzo originale: 599 euro

Offerta Primavera Amazon: 499 euro (sconto del 17%) Vi ricordate PURE ONE Station Pet? Tineco nel 2024 ha lanciato anche la variante PURE ONE Station bianca, che ha tutti i vantaggi del modello Pet tranne la connettività Wi-Fi. Si tratta di una delle scope elettriche più leggere e maneggevoli della sua categoria, dotata di display LED, sensore iLOOP per la regolazione automatica dell'aspirazione, spazzola ZeroTangle con testina LED, tanti accessori tra cui la mini-spazzola motorizzata e sistema di filtraggio HEPA a 5 stadi. Ma il bello è che ha la sua stazione OmniHub multifunzione che svuota automaticamente il serbatoio della scopa, riversando il tutto in un serbatoio più capiente che svuoterete una volta ogni 2 mesi. La stazione si occupa anche di pulire il tubo e la spazzola, con un meccanismo di aspirazione davvero al top. Mai più senza! E se preferite il Wi-Fi e il colore viola, trovate in sconto anche la variante Pet!

Tineco FLOOR ONE S7 Pro

Prezzo originale: 799 euro

Offerta Primavera Amazon: 649 euro (19% di sconto) Torna in sconto anche il modello di lavapavimenti più evoluto tra quelli prodotti da Tineco, la FLOOR ONE S7 Pro. Oltre ad avere un gigantesco schermo LCD frontale con tutte le informazioni utili del caso, vanta anche un sistema di propulsione frontale e posteriore che elimina il fattore fatica, una spazzola che va da bordo a bordo con luce LED frontale, serbatoio con acqua elettrolizzata e tanta autonomia.

Tineco FLOOR ONE S7 Steam

Prezzo originale: 699 euro

Offerta Primavera Amazon: 559 euro (20% di sconto) Alternativamente potete valutare l'acquisto della FLOOR ONE S7 Steam, soprattutto se avete pavimenti in gres porcellanato, marmo o simili. La lavapavimenti in questione usa la tecnologia HyperSteam per eliminare qualsiasi topo di macchia: il vapore emesso raggiunge i 140°C, dissolvendo del tutto lo sporco. Anche qui troviamo il sensore iLOOP, e in più c'è anche la tecnologia MHCBS che ricicla efficacemente l'acqua sporca.

Tineco FLOOR ONE S5

Prezzo originale: 519 euro

Offerta Primavera Amazon: 319 euro (38% di sconto) Ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra recensione. Anche questa lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5, così come il modello Pro, combina aspirapolvere e lavaggio del pavimento in un colpo solo, cambiando per sempre le vostre routine di pulizia. A bordo troviamo l'immancabile sensore iLOOP che si occupa di rilevare il grado di sporco e di regolare in automatico potenza di aspirazione e quantità d'acqua applicata sul pavimento. A questo prezzo è da non lasciarsela sfuggire!

I modelli combo

Se siete indecisi tra aspirapolvere senza fili e lavapavimenti la risposta giusta talvolta potrebbe essere: entrambi! I modelli Combo di casa Tineco offrono la possibilità di trasformare il dispositivo in tutto quello che vi serve: lavapavimenti top, aspirapolvere classico, spazzola per tessuti, per fessure, dispositivo per spolverare e tanto altro.

Le scope elettriche economiche

Vi segnaliamo anche queste due scope elettriche Tineco a prezzo super budget, fra cui anche la ottima PURE ONE X Pet che include la mini spazzola motorizzata e la spazzola anti-groviglio principale con testina LED. Un vero affare!