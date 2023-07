Occhio alle offerte TINECO per il Prime Day: scope elettriche e lavapavimenti ai prezzi più bassi di sempre

In collaborazione con Tineco

Inizia oggi il Prime Day di Amazon, una due giorni di offerte esclusive riservate agli utenti Prime. E Tineco, marchio specializzato in scope elettriche, lavapavimenti e lavatappeti ad alta tecnologia, approfitta dell'occasione per proporre alcuni dei suoi prodotti di punta in sconto. Non c'è proprio tutto il catalogo di prodotti in sconto, ma poco ci manca, E ci sono anche dispositivi recenti! Vediamo quindi insieme le lavapavimenti e gli altri aspirapolvere di casa Tineco in sconto Prime Day.

INDICE

Tineco PURE ONE X Pet

Iniziamo da una scopa elettrica di stampo classico, che però integra tutti i comfort tipici di Tineco. La PURE ONE X Pet include una spazzola anti-groviglio, una mini-spazzola motorizzata (utilissima se avete animali), una spazzola per spolverare, l'accessorio per le fessure, la base a muro e accessori per la manutenzione della scopa. Al suo interno integra il sensore iLOOP che, a seconda della polvere che rileva sul pavimento, regola in perfetta autonomia la potenza di aspirazione. A 179€ è un vero affare!

Tineco PURE ONE S15 Pet

Nella nostra recensione l'abbiamo descritta come un vero concentrato di tecnologia. Ha un sacco di accessori, una base da mettere sul pavimento che non richiede fissaggio a muro, sensore iLOOP per rilevamento sporco e Wi-Fi per collegarsi all'app dedicata, testina LED sulla spazzola anti-groviglio e tanta affidabilità.

Tineco FLOOR ONE S5

Ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra recensione di pochi mesi fa. La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 combina aspirapolvere e lavaggio del pavimento in un colpo solo, cambiando per sempre le vostre routine di pulizia. Anche qui troviamo il sensore iLOOP che rivela il grado di sporco, in modo da aumentare aspirazione e quantità d'acqua applicata sul pavimento. Ci sono persino l'assistente vocale, il supporto all'app e una modalità di pulizia del rullo che fa tutto da sola! Attenzione: dovete aggiungere un coupon direttamente da Amazon per poter raggiungere lo sconto segnato nel box!

Tineco FLOOR ONE S3

Se siete comunque interessati a una lavapavimenti ma volete spendere un pelo in meno, c'è un modello meno recente della S5 che può comunque fare al caso vostro: Tineco FLOOR ONE S3! Il concetto è lo stesso: aspirapolvere, lavapavimenti, sensore smart, e tutto quello che si può volere da un dispositivo del genere.

Tineco Floor One S7 Pro

E se invece volete letteralmente andare all-in e acquistare il modello migliore di tutti, è in sconto anche Tineco Floor One S7 Pro, il recentissimo modello di cui vi abbiamo parlato in un approfondimento dedicato. Cosa ha di più dei predecessori? Testina LED frontale, uno schermo LCD gigante, tante modalità di pulizia tra cui anche una che rende l'acqua del serbatoio elettrolizzata, propulsione frontale e posteriore e ancora più autonomia. Difficile chiedere di più.

Tineco FLOOR ONE S5 COMBO POWER KIT 3-in-1

Indecisi tra una scopa elettrica classica e una lavapavimenti? Perché non entrambi? Tineco FLOOR ONE S5 COMBO POWER KIT 3-in-1 è un kit che permette di trasformare il dispositivo, ed è piena di accessori per fare un po' di tutto. Volete aspirare? Trasformatela in scopa. Volete spolverare? C'è l'accessorio. Volete lavare? La usate in modalità lavapavimenti. E sì, c'è sempre il sensore iLOOP che rileva lo sporco e adatta la potenza di lavaggio o aspirazione.

Tineco CARPET ONE

Un prodotto completamente diverso, pensato per la pulizia di moquette e tappeti: CARPET ONE. Ovviamente non solo sfrutta la classica tecnologia Tineco, inclusi sensori iLOOP e display a LED, ma è pensata per dare davvero il meglio su queste superfici particolari e delicate. Non solo le lava, ma con 5 passaggi le asciuga anche. C'è anche il sensore che rileva il grado di umidità del tappeto!

Tineco FLOOR ONE S5 STEAM