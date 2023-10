Le offerte TINECO per il Prime Day di ottobre: scope elettriche e lavapavimenti, anche ai prezzi più bassi di sempre!

In collaborazione con Tineco

Iniziano oggi la Festa delle Offerte Prime di ottobre, quello che potremmo chiamare Prime Day di ottobre insomma! E anche questo autunno ci sono offerte piuttosto golose di casa Tineco, il marchio specializzato in scope elettriche, lavapavimenti e lavatappeti ad alta tecnologia. E i prezzi sono al top, i più bassi di sempre mai visti su Amazon. Non c'è proprio tutto il catalogo di prodotti in sconto, ma poco ci manca, e ci sono anche dispositivi recenti come la lavapavimenti top di gamma Floor One S7 Pro! Vediamo quindi insieme le lavapavimenti e gli altri aspirapolvere di casa Tineco in sconto per le Feste delle Offerte Prime di ottobre 2023!

Tineco PURE ONE AIR

Iniziamo dal prodotto più economico, che comunque in questa fascia di prezzo non teme confronti: TINECO Pure One Air! Si tratta di una scopa elettrica ciclonica ultra leggera che, nonostante il prezzo, include un'ottima spazzola antigroviglio e gli accessori per spolverare sia sui piani che nelle fessure. Per 139€ è davvero difficile chiedere di meglio.

Tineco PURE ONE S15 Pet

Passiamo adesso a un modello top di gamma. Nella nostra recensione l'abbiamo descritta come un vero concentrato di tecnologia. Ha un sacco di accessori, una base da mettere sul pavimento che non richiede fissaggio a muro (una manna), sensore iLOOP per rilevamento sporco che permette di regolare la potenza di aspirazione in automatico, Wi-Fi per collegarsi all'app dedicata, testina LED sulla spazzola anti-groviglio e tanta affidabilità. Per la Festa di Amazon è scontata al prezzo più basso di sempre!

Tineco FLOOR ONE S5 COMBO 2-in-1

Indecisi tra una scopa elettrica classica e una lavapavimenti? Prima di passare alle offerte sulle lavapavimenti vediamo un dispositivo ibrido che potrebbe convincere i più scettici: Tineco FLOOR ONE S5 COMBO 2-in1! La parte inferiore lava i pavimenti come le altre FLOOR ONE; la parte superiore può essere sfilata diventando un aspirabriciole o un aspirapolvere per superfici. Così potete occuparvi del pavimento e anche spolverare, tutto con lo stesso dispositivo.

Tineco FLOOR ONE S5 & S5 PRO 2

Del primo dei due modelli ne abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra recensione di pochi mesi fa. La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 combina aspirapolvere e lavaggio del pavimento in un colpo solo, cambiando per sempre le vostre routine di pulizia. Anche qui troviamo il sensore iLOOP che rivela il grado di sporco, in modo da aumentare aspirazione e quantità d'acqua applicata sul pavimento. Ci sono persino l'assistente vocale, il supporto all'app e una modalità di pulizia del rullo che fa tutto da sola! E se volete spendere qualcosa in più c'è anche il modello PRO 2, con display più ampio, pulizia ai bordi migliorata e modalità di pulizia Ultra.

Tineco CARPET ONE

Un prodotto completamente diverso, pensato per la pulizia di moquette e tappeti: CARPET ONE. Torna in sconto per l'occasione a un prezzo ancora più basso dell'ultima volta. Sfrutta tutta la tecnologia Tineco, inclusi sensori iLOOP e display a LED, ed è pensata per dare davvero il meglio su queste superfici particolari e delicate. Non solo le lava, ma con 5 passaggi le asciuga anche. C'è anche il sensore che rileva il grado di umidità del tappeto!

Tineco Floor One S7 Pro

Se volete letteralmente andare all-in e acquistare il modello migliore di tutti per quanto riguarda la gamma lavapavimenti, è in sconto anche Tineco Floor One S7 Pro, il recentissimo modello di cui vi abbiamo parlato in un approfondimento dedicato. Cosa ha di più dei predecessori? Testina LED frontale, uno schermo LCD gigante, tante modalità di pulizia tra cui anche una che rende l'acqua del serbatoio elettrolizzata, propulsione frontale e posteriore e ancora più autonomia. Difficile chiedere di più.

Tineco FLOOR ONE S5 STEAM