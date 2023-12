Migliori Offerte Amazon al 1° dicembre: la classifica dei prodotti più venduti della settimana

I prodotti più venduti della settimana acquistati dai nostri lettori sono ovviamente legati agli ultimi botti del Black Friday e del Cyber Monday. Molte di queste offerte sono ormai terminate, ma non è detto che non tornino attive nei prossimi giorni, per appunto cercare di solleticare il palato dei ritardatari. In ogni caso, questa è la classifica degli articoli più venduti di questa settimana su Amazon Italia, che vi ricordiamo essere realizzata in base ai dati relativi agli acquisti dei nostri utenti effettuati tra il 25 novembre e il 1° dicembre 2023. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 con ordine ascendente. Inoltre, se non volete perdervi gli sconti del giorno, a seguire trovate il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e rimanere sempre aggiornati sulle offerte Amazon in tempo reale. Canale Telegram Offerte

10° - CarlinKit 2023 Carplay adattatore senza fili

Iniziamo bene con una nuova entrata, cioè un adattatore wireless per Carplay. Pensate che ha venduto così bene, ma così bene, che le scorte sono finite. Qui sopra però trovate una soluzione alternativa nel caso foste interessati.

9° - Amazon Fire TV Stick

In molti si sono fatti tentare dall'offerta per la Fire TV Stick di base con telecomando vocale per usare Alexa e tasti diretti per accedere ai maggior servizi streaming. Purtroppo la promozione è terminata, ma è probabile che ritorni in tempi brevi.

8° - Ordilend 10 in 1 Kit Pulizia Tastiera

Rientra in classifica questo kit di pulizia per PC, tastiere, auricolari Bluetooth e altri dispositivi tech. I nostri lettori lo avranno apprezzato sia per il prezzo, sia per la sua grande versatilità.

7° - Samsung Galaxy Buds FE

Design ergonomico, ottimi bassi e autonomia di 30 ore per questi recenti auricolari di Samsung molto acquistati in questo periodo, visto che lo sconto Black Friday, ormai esaurito, li ha portati a soli 59€.

6° - Dreame L10 Prime

Ha venduto molto bene anche questo sistema di pulizia con robot aspirapolvere e base multifunzione. Un 6° posto meritato, considerando che aspira con potenza fino a 4.000 Pa e lava il pavimento allo stesso tempo.

5° - Sony WF-C500

Salgono al 5° posto (rispetto al 7° della scorsa settimana) gli ottimi auricolari true wireless di Sony, dotati di una forma perfetta per resistere ad ogni sollecitazione. Suonano bene ed hanno anche un'app dedicata per la regolazione della qualità sonora.

4° - Philips Airfryer 3000 Serie XL

Tantissimi utenti hanno acquistato questa bella friggitrice ad aria con capacità XL da ben 6,2 litri e tecnologia Rapid Air. Il prezzo in offerta di 109€ era davvero prelibato: peccato che lo sconto sia finito!

3° - Fire TV Stick 4K

È stato il prodotto più venduto in assoluto per il Black Friday 2023 questa nuova Fire Stick 4K: ha tenuto testa anche al Cyber Monday, sebbene abbia perso qualche posizione nel mentre. Anche questa offerta è terminata!

2° - OPPO Enco Buds2

Eccoli qui, gli auricolari OPPO Enco Buds2, che questa settimana arrivano addirittura al 2° posto (dal 4° della scorsa settimana). Parliamo di un ottimo modello con Bluetooth 5.2, riduzione del rumore e comandi touch.

1° - Controller Luna wireless

Amazon Luna è arrivato in Italia da poche settimane e ne abbiamo parlato nella nostra recensione. Il servizio consente di giocare in streaming a numerosi titoli ed il modo più comodo per farlo è comprare il controller dedicato, ragione per la quale molti (moltissimi!) curiosi si sono precipitati ad acquistarlo. Lo si può utilizzare anche su altre piattaforme!

