Ripetitori, webcam, auricolari e power bank: ecco cosa hanno acquistato i nostri lettori durante questa seconda settimana di aprile. Andiamo dunque ad analizzare la consueta classifica dei prodotti più venduti della settimana, che anche questa volta è del tutto priva di prodotti nerd, come LEGO, giochi di società o carte da gioco, che spesso fanno capolino. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 con ordine ascendente. Inoltre, se non volete perdervi gli sconti del giorno, a seguire trovate il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e rimanere sempre aggiornati sulle offerte Amazon in tempo reale. Canale Telegram Offerte

10° - Fujifilm Instax Mini Film

Iniziamo con una piccola sorpresa, cioè con le Fujifilm Instax Mini Film. Probabilmente queste pellicole per fotocamere istantanee e stampanti portatili a marchio Fujifilm saranno molto utilizzate in questi giorni visto l'arrivo delle belle giornate, ed è sempre meglio averne qualche pacchetto in più a casa. Se avete anche voi dei dispositivi compatibili, vale la pena prenderle.

9° - MERCUSYS ME70X

Anche questo ripetitore Dual Band ha venduto bene, tanto è vero che lo troviamo al 9° posto. Fa senz'altro il suo dovere, anche perché è compatibile con il Wi-Fi 6 e supporta velocità fino a 1800 Mbps (1201 Mbps su 5 GHz e 574 Mbps su 2,4 GHz).

8° - Trust Tolar

Questa webcam Full HD 1080p a 30 fps dal costo bassissimo su Amazon conquista l'8° posto. In effetti vanta uno sconto molto goloso, che vale la pena sfruttare per portarsi a casa un modello perfetto per le videochiamate di lavoro e non solo.

7° - Sony WF-C500

Eccoli di nuovo gli auricolari true wireless Sony WF-C500! Sono un'alternativa eccezionale per chi cerca cuffiette dal design particolare, senza astina ma con una grande qualità sonora.

6° - JBL Tune 510BT

Continuiamo la classifica con queste cuffie sovraurali con un buon design e con un costo davvero accattivante. Bastano meno di 30€ per portarsi a casa le JBL Tune 510BT, che hanno un'ottima autonomia fino a circa 40 ore di ascolto.

5° - Xiaomi Redmi Buds 5

Il prezzo dei Redmi Buds 5 cala di circa 2€ e molti lettori precipitano ad acquistarli: meno di quelli della scorsa settimana (infatti passano dal 3° al 5° posto), che, una volta letta la nostra recensione, si erano fatti convincere dalle parole di Giuseppe. A proposito, come vi siete trovati? Perché a noi piacciono tantissimo!

4° - OPPO Enco Buds2

Ritornano gli OPPO Enco Buds2 in classifica, addirittura al 4° posto (rispetto al 10° della scorsa settimana). Si tratta di un ottimo modello con Bluetooth 5.2, riduzione del rumore e comandi touch. Peccato che l'offerta a meno di 20€ sia finita.

3° - Baseus Bowie MA10

Queste cuffiette di Baseus salgono di due posti e tornano sul podio: un risultato niente male per un modello sempre presente nella nostra classifica! Il merito, oltre al prezzo basso, è sicuramente delle caratteristiche tecniche, data la presenza della cancellazione del rumore e della certificazione IPX6.

2° - Soundcore by Anker Q30

Le ottime Anker Life Q30 arrivano addirittura al 2° posto! Sono delle cuffie over-ear con supporto alla cancellazione attiva del rumore ibrida, caratterizzate da unità driver da 40 mm, bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz. Ll'autonomia assicura 40 ore di musica con la cancellazione del rumore attivata, con un'estensione a 60 ore in modalità standard. Un validissimo modello, senza alcun dubbio.

1° - INIU Power Bank 20.000 mAh

Il 1° posto è occupato da questo bel power bank INUI da 20.000 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 22,5W. Ha uno schermo frontale che indica il livello di carica, per un prodotto indispensabile da avere sempre con sé.

Altre offerte

Le offerte non finiscono qui! Dai link che vedete in basso potete accedere direttamente ai nostri articoli relativi alle offerte dei principali store online italiani, con tutto il meglio della settimana.