Migliori Offerte Amazon al 12 luglio: la classifica dei prodotti più venduti della settimana

Eccoci qui, nonostante il caldo asfissiante, a proporvi la classifica dei prodotti più venduti della settimana, quella che va dal 6 al 12 luglio: nella top 10 dei dispositivi tech, infatti, i nostri lettori hanno mostrato un grande interesse per il nuovo Echo Spot 2024, come potete ben vedere dall'immagine di copertina dell'articolo, insieme ad una serie di altre sorprese che lasceremo a voi il piacere di scoprire. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 in ordine ascendente.

10° - UGREEN 100 W Cavo USB-C

Iniziamo subito con il cavo USB-C da 100 W di UGREEN, un grande alleato per chi volesse ricaricare velocemente i propri dispositivi. Non dimenticate di spuntare la casella "COUPON" per massimizzare il risparmio.

9° - Fujifilm Instax Mini Film

Parecchi nostri utenti continuano a fare scorta di pellicole Instax Mini prima di partire per le vacanze. Ecco quindi che al 9° posto (anziché il 6° della scorsa settimana) c'è la confezione da 20 pellicole, nel formato 46x62 mm.

8° - Blink Outdoor

Il pacchetto che include ben tre videocamere della linea Blink Outdoor si ritaglia l'8° posto in classifica. Un risultato niente male per queste security-cam senza fili, in grado di resistere alle intemperie e dotate di una batteria che dura fino a 2 anni.

7° - Blink Video Doorbell

Parliamo ancora di dispositivi Amazon, ed infatti al 7° posto c'è il campanello Blink Video Doorbell, quello che fornisce audio bidirezionale, video HD, notifiche tramite app e rilevazione di movimento. Ovviamente è compatibile con Alexa ed è perfetto per migliorare la sicurezza domestica. Pensate che nell'ultimo periodo sta vendendo così bene, ma così bene, che le spedizioni sono in ritardo.

6° - LEGO Icons Piantine

Uno dei set LEGO più apprezzati del momento. Peccato che purtroppo le scorte in offerta siano finite, perché sono andate letteralmente a ruba nel giro di qualche ora dall'attivazione dello sconto.

5° - Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Insieme ai nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 e ai nuovi wearable Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra e soprattutto Galaxy Ring, non poteva mancare la nuova famiglia di Galaxy Buds 3, la cui versione Pro è stata così apprezzata dai nostri lettori da raggiungere il 5° posto.

4° - iPad 9

Anche l'iPad di nona generazione spunta nella classifica dei prodotti più venduti, addirittura al 4° posto. Nonostante abbia un po' di anni sulle spalle, rimane comunque un ottimo tablet di Apple, validissimo anche oggi.

3° - OPPO Enco Buds2

I vendutissimi auricolari wireless di OPPO tornano in sconto a meno di 20€, un costo eccezionale per un prodotto di questa qualità. Imperdibili per chi cerca auricolari a basso costo!

2° - CMF by Nothing Watch Pro 2

Un'altra novità assoluta emerge questa settimana: si tratta del CMF Watch Pro 2, apprezzatissimo dal nostro Emanuele, poiché è uno di quegli smartwatch dal notevole rapporto qualità-prezzo che in molti aspettavano.

1° - Echo Spot 2024

Il podio lo strappa il nuovo Echo Spot 2024, il rilancio di uno dei dispositivi Alexa più amati di sempre. L'originale, uscito nel 2018, è ormai fuori produzione, quindi fa piacere vederlo tornare in auge in questa nuova forma, disponibile pure con uno sconto lancio da leccarsi i baffi, in esclusiva per gli utenti Prime.

