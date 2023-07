Migliori Offerte Amazon al 14 luglio: la classifica dei prodotti più venduti della settimana

Il Prime Day 2023 è giunto al termine (anche se, in realtà, non è davvero finito). Oggi andiamo a vedere quali sono stati i prodotti più acquistati durante la due giorni di sconti più ricca dell'estate: diamo subito un'occhiata alla classifica dei più venduti della settimana su Amazon Italia, aggiornata con gli articoli che hanno registrato più successo tra il 7 e il 13 luglio 2023. Power bank e auricolari true wireless si uniscono ai dispositivi Amazon, insieme a qualche simpatica sorpresa. Vi ricordiamo che la nostra classifica è realizzata in basi ai dati relativi agli acquisti dei nostri utenti. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 con ordine ascendente. Inoltre, se non volete perdervi gli sconti del giorno, a seguire trovate il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e rimanere sempre aggiornati sulle offerte Amazon in tempo reale.

10° - INIU Power bank 10.000 mAh

Questo power bank da 10.000 mAh ha fatto breccia nel cuore dei nostri lettori presumibilmente per due motivazioni: ingresso e uscita USB-C, e il suo design ultrasottile.

9° - Echo Pop

Il prezzo super scontato di 17,99€ per il Prime Day 2023 è stato così apprezzato da spingere Echo Pop in classifica. Si tratta del nuovo smart speaker della serie Echo, realizzato con un design totalmente inedito. Le dimensioni sono estremamente ridotte, ma il suono è potente e avvolgente, e supporta tutte le funzionalità di Alexa. La più venduta è stata la colorazione nera!

8° - OPPO Enco Buds2

Scivolano all'ottavo posto (dal terzo della scorsa settimana) gli auricolari true wireless OPPO. Non sono i migliori a livello di qualità, ma per meno di 20€ sono un affare eccezionale per chiunque voglia ascoltare musica e podcast in mobilità. Il Prime Day 2023 li ha portati a 18,99€, una cifra mai vista prima.

7° - OTTOCAST A2Air Wireless

Dal primo al settimo posto per questo adattatore, che serve ad attivare Android Auto in modalità wireless con qualsiasi smartphone! Leggete la nostra recensione per saperne di più.

6° - LEGO 10311 Icons Orchidea

Il bellissimo set LEGO floreale al miglior prezzo di sempre su Amazon per il Prime Day 2023. Questa è la classica offerta che dura pochissimo, non a caso è stata una delle più apprezzate.

5° - Realme Buds Air 3 Neo

Non potevano mancare i mitici true wireless di Realme, dotati di supporto Dolby Atmos e cancellazione attiva del rumore. Hanno un case compatto e un design molto piacevole!

4° - Fire TV Stick 4K Max

È stata davvero vendutissima la Fire TV Stick più potente sul mercato, con supporto Wi-Fi 6 e telecomando vocale per utilizzare Alexa.

3° - Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Il nuovo modello economico di auricolari true wireless di Redmi ha sbancato durante il Prime Day 2023, grazie al prezzo di 19,99€! Le caratteristiche tecniche sono ottime: supporto Bluetooth 5.3, riduzione del rumore con AI, ricarica wireless e fino a 20 ore di autonomia.

2° - Echo Dot (5ª generazione)

Il piccolo speaker di Amazon è stato così venduto al Prime Day 2023 da guadagnarsi il secondo posto. È uno dei prodotti migliori per avere Alexa in casa.

1° - Fire TV Stick 4K

Il primo posto per questo Prime Day 2023 se lo aggiunge la Fire TV Stick 4K nella sua versione base. Supporta nativamente tutti i maggiori servizi streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN) e riproduce in 4K ad alta qualità: molti lettori l'hanno acquistata per trasformare TV vecchie in smart TV o per appoggiarsi su un'interfaccia più veloce rispetto a quelle offerte dai sistemi operativi dei televisori moderni.

