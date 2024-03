I nostri lettori preferiscono Nothing Phone (2a) all'Uovo di Pasqua

È sicuramente varia la nostra classifica dei prodotti più venduti della settimana. Ci sono auricolari true wireless, smartphone di nuova uscita, power bank, cuffie a padiglione e persino delle carte di Magic: The Gathering. Fa strano non vedere LEGO per la seconda settimana consecutiva, ma gli occhi dei nerd sono puntati su altro in questo periodo. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 con ordine ascendente. Inoltre, se non volete perdervi gli sconti del giorno, a seguire trovate il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e rimanere sempre aggiornati sulle offerte Amazon in tempo reale. Canale Telegram Offerte

10° - INIU Power Bank 20.000 mAh

Il prezzo accattivante per questo piccolo power bank da 20.000 mAh è sicuramente il motivo per cui lo vediamo in classifica questa settimana. Ma il costo contenuto non è il suo solo pregio, visto che parliamo di un dispositivo compatto e funzionale, con display integrato e supporto alla ricarica veloce.

9° - Bundle di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed

Le carte di Magic: The Gathering dedicate alla saga di Assassin's Creed stanno piacendo molto ai nostri lettori, tanto è vero che le prenotazioni sono davvero tantissime. Questo bundle con 9 pacchetti di carte e accessori vari (tra cui una comoda confezione per conservare le carte) sta vendendo bene!

8° - Motorola Moto G84 5G

Fa sempre piacere vedere un dispositivo della serie Moto G in classifica. Anche questo Moto G84 è un bel telefono, che risponde alle esigenze di praticamente qualsiasi utente. Buon display, ottima autonomia, corpo leggero e sottile, ed una buona fotocamera principale. È la colorazione "Viva Magenta" ad aver rapito il cuore dei nostri lettori.

7° - Sony WF-C700N

Spuntano in classifica anche i Sony WF-C700N, auricolari di fascia media che vantano caratteristiche di alto profilo, come qualità audio e cancellazione del rumore eccezionali.

6° - Sony WF-C500

Altro gran ritorno per gli auricolari true wireless Sony WF-C500! Sono un'alternativa eccezionale per chi cerca cuffiette dal design particolare, senza astina ma con una grande qualità sonora. Questa settimana, però, calano al 6° posto (rispetto al 5° della scorsa settimana).

5° - CMF Buds Pro

Al nostro Giuseppe questi auricolari sono piaciuti, malgrado alcune criticità relative ai comandi tattili non molto precisi e al suono troppo incentrato sui bassi. I nostri lettori non si sono fatti spaventare e hanno premiato lo sforzo di Nothing nel confezionare un modello dal costo contenuto, ma dotato di funzioni solide come la cancellazione del rumore, la certificazione IP54 e un'ottima app.

4° - Nothing Phone (2a)

È uscito da pochissimi giorni ma ha già totalizzato un notevole numero di vendite: parliamo di Nothing Phone (2a), il medio gamma che sta facendo impazzire un po' tutti, compreso il nostro Emanuele, che lo ha apprezzato moltissimo. Occhio perché, con la promo lancio, potete accapparrarvi la versione da 8/128 GB con un piccolo sconto.

3° - JBL Tune 510BT

Ottimo risultato per queste cuffie sovraurali con un buon design e con un costo davvero accattivante. Bastano meno di 30€ per portarsi a casa queste JBL Tune 510BT, che hanno un'ottima autonomia fino a circa 40 ore di ascolto. Sono in sconto ancora adesso e vi consigliamo di prenderle in considerazione.

2° - Baseus Bowie MA10

Dopo il 3° posto della scorsa settimana, queste cuffiette di Baseus salgono al 2° posto: proprio non vogliono schiodarsi dal podio! Il merito, oltre al prezzo scontato, è sicuramente delle caratteristiche tecniche, data la presenza della cancellazione del rumore e della certificazione IPX6.

1° - Kit iniziale di Magic: The Gathering Assassin’s Creed

Usciranno solo il 14 giugno 2024, eppure tantissima gente ha deciso già di prenotarle anche questa settimana, per evitare che finiscano prima del tempo. Parliamo delle carte di Magic dedicate alla popolare saga di Ubisoft, Assassin's Creed, che schizzano al 1° posto (la scorsa settimana erano al 2°). Ne abbiamo parlato in uno speciale dedicato, redatto dal nostro Lorenzo.

