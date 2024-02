Cosa hanno acquistato i nostri lettori per San Valentino

Cosa hanno acquistato i nostri lettori durante il periodo compreso tra il 10 e il 16 febbraio 2024? C'è una buona varietà di prodotti, molti dei quali sono stati regalati durante la zuccherosa giornata di San Valentino. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 con ordine ascendente. Inoltre, se non volete perdervi gli sconti del giorno, a seguire trovate il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e rimanere sempre aggiornati sulle offerte Amazon in tempo reale. Canale Telegram Offerte

10° - Cecotec Friggitrice ad Aria 5,5 L

Molti lettori hanno deciso di acquistare questa friggitrice ad aria per il suo costo ridotto e si sono ritrovati comunque con un buon modello, dotato di cestello da 5,5 L e di tante modalità di cottura per semplificare ancora di più il suo utilizzo.

9° - Echo Pop

Si tratta di uno dei più particolari smart speaker della serie Echo, realizzato con un design inedito. Le dimensioni sono estremamente ridotte, ma il suono è potente e avvolgente, e supporta tutte le funzionalità di Alexa. La più venduta è stata la colorazione lavanda per San Valentino, ma l'offerta degli ultimi giorni è terminata.

8° - SoundPEATS Air3

Buona l'offerta di febbraio per questi auricolari Bluetooth 5.2, dotati di buon design stile AirPods senza gommini e di una qualità niente male. Supportano la cancellazione del rumore CVC ed hanno una particolare modalità gioco a bassa latenza.

7° - Jabra Elite 3

Entrano di nuovo in classifica gli auricolari Bluetooth di Jabra! Anche se manca ancora un mesetto, i nostri utenti si stanno preparando per le belle giornate della primavera, quindi è naturale che queste cuffiette perfette per gli sportivi siano state prese in considerazione. Oltre ad un design che li rende stabili alle orecchie, hanno capsule in-ear che isolano bene dai rumori esterni, un suono di buona qualità e 4 microfoni per le chiamate.

6° - Fire TV Stick Lite

Lo sconto di questa settimana ha riportato in classifica la piccola chiavetta HDMI di Amazon, quella che aggiunge tutte le funzioni smart del sistema Fire TV a qualsiasi monitor o televisore senza dover spendere troppo. Purtroppo la promozione è terminata: non vale la pena acquistarla a prezzo pieno.

5° - JBL Tune 510BT

Cuffie sovraurali con un buon design e con un costo davvero accattivante. Bastano meno di 30€ per portarsi a casa queste JBL Tune 510BT, che hanno un'ottima autonomia fino a circa 40 ore di ascolto. Molti utenti hanno approfittato della promozione negli ultimi giorni, anche per regalarle al proprio partner.

4° - Xiaomi Redmi Buds 5

La quinta edizione degli auricolari economici più apprezzati sul mercato è appena arrivata su Amazon Italia e in molti hanno deciso di comprarli senza aspettare i primi sconti sostanziosi.

3° - Nuovo Fire TV Stick 4K Max

Un solido 3° posto per la nuova Fire TV Stick 4K Max, lanciata pochi mesi fa su Amazon. È la più potente della gamma Stick, che supporta la riproduzione 4K, la connettività Wi-Fi 6E e il telecomando con microfono per usare i comandi vocali di Alexa. Fino a pochi giorni fa era in sconto.

2° - LEGO Icons Bouquet di Rose

La sorpresa della settimana è l'entrata in classifica al 2° posto per questo bellissimo set floreale di LEGO. È stata una delle idee regalo più gettonate per San Valentino.

1° - Baseus Bowie MA10

Nessuno riesce a schiodare gli auricolari economici di Baseus dal 1° posto, visto che anche questa settimana hanno rapito il cuore dei nostri lettori! Il merito, oltre al prezzo scontato, è sicuramente delle caratteristiche tecniche, data la presenza della cancellazione del rumore e della certificazione IPX6.

Altre offerte

Le offerte non finiscono qui! Dai link che vedete in basso potete accedere direttamente ai nostri articoli relativi alle offerte dei principali store online italiani, con tutto il meglio della settimana.