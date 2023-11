Migliori Offerte Amazon al 17 novembre: la classifica dei prodotti più venduti della settimana

Il timone lo porta senz'altro PS5 nella barca degli articoli più venduti di questa settimana su Amazon Italia. La console di attuale generazione firmata Sony ha letteralmente fagocitato l'attenzione grazie alla sua offerta Black Friday 2023, motivo per il quale molti nostri lettori si sono catapultati ad acquistarla. Prima di buttarci nella mischia, vi ricordiamo che la nostra classifica è realizzata in base ai dati relativi agli acquisti dei nostri utenti effettuati tra l'11 e il 17 novembre 2023. Date poi un'occhiata anche alle migliori app per monitorare i prezzi Amazon. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 con ordine ascendente. Inoltre, se non volete perdervi gli sconti del giorno, a seguire trovate il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e rimanere sempre aggiornati sulle offerte Amazon in tempo reale. Canale Telegram Offerte

10° - Xiaomi Redmi Buds Essential

Rientrano in classifica questi auricolari di Xiaomi, tra i più apprezzati della fascia entry-level. Nonostante il prezzo contenuto, fanno il loro dovere e vantano pure una custodia molto carina.

9° - Controller Luna wireless

Amazon Luna è arrivato in Italia proprio durante questa settimana e ne abbiamo parlato nel nostro speciale. Il servizio consente di giocare in streaming a numerosi titoli ed il modo più comodo per farlo è acquistare il controller dedicato, che ovviamente ha venduto molto bene grazie ai curiosi della prima ora.

8° - BLACKSYNCZE Cavo USB-C (3 pezzi)

Avete bisogno di cavi USB-C/USB-C? Bene, allora acquistate questo pacchetto in super promozione, visto che ne include ben 3. Sono davvero tanti gli utenti che hanno approfittato dell'offerta!

7° - Sony WF-C500

Tornano al settimo posto gli ottimi auricolari true wireless di Sony, dotati di una forma perfetta per resistere ad ogni sollecitazione. Suonano bene ed hanno anche un'app dedicata per la regolazione della qualità sonora.

6° - Inphic Mouse Bluetooth

Questo mouse di INPHIC spicca anzitutto per il costo davvero irrisorio, e poi sicuramente per le sue qualità, considerando che è ergonomico, silenzioso e vanta pure una vasta compatibilità, essendo Bluetooth. Per la prima volta lo vediamo in classifica, addirittura al 6° posto.

5° - Samsung EP-T1510N Caricatore da 15W

Miglior prezzo per questo caricatore Samsung da 15 W, cosa che ha spinto tantissimi utenti ad acquistarlo. Prendetelo al volo prima che finiscano le scorte!

4° - D-Link DWR-933 Hotspot Wi-Fi

Questo router Wi-Fi marchiato D-Link ha venduto benissimo durante gli ultimi giorni. Del resto, è piccolo e facile da trasportare, oltre ad offrire una velocità stabile di download fino a 300 Mbps e una velocità di upload fino a 50 Mbps.

3° - PS5 DualSense + Gioco

Il Black Friday di PS5 è indubbiamente notevole: oltre a scontare PS5, ha tagliato i prezzi pure dei pacchetti che includono un Dualsense con un gioco a scelta. Purtroppo su Amazon Italia sono quasi tutti finiti, ma potete ancora recuperare quello con EA Sports FC 24.

2° - Echo Pop

Come ogni Black Friday, anche per quest'anno l'Echo meno costoso è il più venduto. Giusto così, anche perché Echo Pop è un gioiellino e costa appena 17€: si tratta del modo più economico per portare Alexa in casa.

1° - Playstation 5

Al 1° posto c'è ovviamente lei, sua maestà PS5. Sarà indubbiamente la protagonista assoluta di questo Natale 2023, poiché tantissimi lettori hanno deciso di regalarsela o di metterla sotto l'albero. Su Amazon Italia sono rimasti i pacchetti con i giochi inclusi, ma da Unieuro potete ancora acquistare quella liscia, senza giochi.

