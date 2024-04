Auricolari, cuffie e tanti prodotti firmati Amazon sono stati acquistati dai nostri lettori durante questa terza settimana di aprile. Andiamo dunque ad analizzare la consueta classifica dei prodotti più venduti della settimana, che anche questa volta è del tutto priva di prodotti nerd, come LEGO, giochi di società o carte da gioco. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 con ordine ascendente. Inoltre, se non volete perdervi gli sconti del giorno, a seguire trovate il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e rimanere sempre aggiornati sulle offerte Amazon in tempo reale. Canale Telegram Offerte

10° - OPPO Enco Buds2

Ritornano gli OPPO Enco Buds2 in classifica al 10° posto (rispetto al 4° della scorsa settimana). Si tratta di un ottimo modello con Bluetooth 5.2, riduzione del rumore e comandi touch. Assolutamente imperdibili a meno di 20€.

9° - Sony WH-CH520

Cuffie sovraurali con autonomia fino a 50 ore, Bluetooth 5.2 e supporto a multipoint (cioè la connessione a due dispositivi contemporaneamente). Questa la carta d'identità delle Sony WH-CH520, dotate di buona ottima costruttiva e padiglioni pieghevoli. Ovviamente non manca il microfono integrato sul padiglione. Molto consigliate!

8° - Echo Pop

Non è il miglior prezzo in assoluto, ma è comunque una bella offerta quella per il piccolo smart speaker di Amazon. Ha un design simpatico e compatto.

7° - Jabra Elite 3

Super sconto per gli auricolari true wireless di Jabra! Sono tra i migliori in assoluto a meno di 50€, con grande qualità audio e 4 microfoni per le chiamate. Un 7° posto decisamente meritato.

6° - Echo Dot con orologio

Non male il ribasso per l'Echo Dot di ultima generazione, tanto da spingersi al 6° posto. Questo modello integra un orologio digitale sulla parte frontale e ovviamente supporta tutte le funzionalità di Alexa.

5° - Baseus Bowie MA10

Queste cuffiette di Baseus scendono di due posizioni e tornano al 5° posto: un risultato niente male per un modello sempre presente nella nostra classifica! Il merito, oltre al prezzo basso, è sicuramente delle caratteristiche tecniche, data la presenza della cancellazione del rumore e della certificazione IPX6.

4° - Echo Dot

Al 4° posto invece troviamo l'Echo Dot sferico, privo dell'orologio digitale. L'assenza di questa funziona incide sul prezzo finale, che è più conveniente.

3° - Fire TV Stick 4K Max

La versione più potente della Fire TV Stick raggiunge il gradino più basso del podio. Ha il supporto alla connettività Wi-Fi 6E e alla modalità ambiente.

2° - Fire TV Stick

Al 2° posto fa capolino la Fire TV Stick di base! È la soluzione ideale per attivare le funzionalità del sistema Fire TV su qualsiasi dispositivo dotato di ingresso HDMI, con supporto massimo alla risoluzione Full HD.

1° - Fire TV Stick 4K

Incredibile ma vero, c'è un'altra Fire TV Stick sul podio! Questo modello vanta il supporto 4K e la connettività Wi-Fi 6. Ebbene sì, i tre posti sono occupati tutti dalle chiavette di Amazon!

