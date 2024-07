Cosa avete comprato al Prime Day 2024 (il 1° posto ha stupito anche noi)

Il Prime Day si è concluso, quindi andiamo subito a vedere i risultati di questa festa delle offerte su Amazon Italia proponendovi la classifica dei prodotti più venduti della settimana, quella che va dal 13 al 19 luglio: nella top 10 dei dispositivi tech, infatti, i nostri lettori hanno mostrato un grande interesse per la tecnologia. C'è molta varietà rispetto alle scorse settimane, parecchio monotematiche, cosa che non può che farci piacere. Occhio però al 1° posto perché, ad essere del tutto sinceri, ha stupito anche noi. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 in ordine ascendente. Attenzione, a seguire trovate anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e rimanere sempre aggiornati sulle offerte Amazon in tempo reale. Canale Telegram Offerte

10° - JBL Tune 510BT

Queste cuffie JBL leggere e super portatili sono molto convenienti a circa 25€ su Amazon, tanto è vero che hanno venduto molto bene al Prime Day. Hanno un suono di alta qualità, design pieghevole, connettività multi-point e autonomia fino a ben 40 ore: sono quelle classiche cuffie "da battaglia", da portare ovunque voi vogliate.

9° - LEFANT M210P

Chi ha detto che per avere un buon robot aspirapolvere bisogna per forza spendere tanto? Se volete spendere il minimo indispensabile per avere a casa un piccolo robot che sappia aspirare bene, allora l'unico da considerare è il LEFANT M210-Pro. Vanta una autonomia di 120 minuti e una potenza di aspirazione di 2.200 Pa, che non è affatto da sottovalutare, considerando pure il sensore intelligente Freemove 3.0 e la compatibilità con gli assisenti vocali di Amazon e Google.

8° - Xiaomi Robot Vacuum S12

Ottimo affare anche per lo Xiaomi Robot Vacuum S12, che con lo sconto Prime Day è sceso a 149€, una cifra irrisoria per un modello così avanzato. Offre caratteristiche fino a poco tempo fa riservate ai modelli top in una fascia di prezzo estremamente più bassa: la navigazione è precisa, l'aspirazione è potente (4.000 Pa) e lava pure i pavimenti, il tutto con una app di qualità.

7° - AirPods 2

Nonostante sia uscito il terzo modello già da un bel pezzo, gli AirPods 2 continuano a vendere alla grande. Complice ovviamente l'offerta Prime Day, che li ha portati per pochissimo tempo a circa 90€: bravi coloro che sono riusciti ad approfittare!

6° - ieGeek 2K

La storia sui furti in casa raccontata dal nostro Lorenzo ha colpito un po' tutti, compresi noi della redazione. Ecco quindi spuntare in classifica la security-cam che ha salvato l'estate sia dello stesso Lorenzo, sia quella di molti di voi, visto che in molti hanno approfittato dello sconto via casella coupon.

5° - Echo Spot 2024

Il 5° posto lo strappa il nuovo Echo Spot 2024, il rilancio di uno dei dispositivi Alexa più amati di sempre. L'originale, uscito nel 2018, è ormai fuori produzione, quindi fa piacere vederlo tornare in auge in questa nuova forma: lo sconto lancio ha poi praticamente dimezzato il prezzo, peccato sia finito.

4° - OPPO Enco Buds2

I vendutissimi auricolari wireless di OPPO tornano in sconto a meno di 20€, un costo eccezionale per un prodotto di questa qualità. Imperdibili per chi cerca auricolari a basso costo! Certo, il Prime Day li ha portati a 17€, ma anche a 18€ sono un grande affare.

3° - Samsung Galaxy SmartTag2

Il gradino più basso del podio è occupato dal tracker wireless di Samsung. Un accessorio super utile per non perdere chiavi, zaini, valigie e tutto il resto.

2° - Fire TV Stick

Un soffio dal 1° posto! Parliamo della Fire Stick TV, quella in versione standard, che durante i vari Prime Day vende sempre benissimo, visti gli sconti a tempo molto ghiotti.

1° - INIU Power Bank 10.000 mAh

Ebbene sì, il 1° posto lo strappa il power bank di INIU, un modello compatissimo da 10.000 mAh che ha convinto tantissimi nostri utenti: gode pure di un display che mostra l'autonomia residua, oltre a poter caricare tre dispositivi contemporaneamente.

Altre offerte

Se volete dare un'occhiata alle offerte dei principali store online italiani, dai link che vedete in basso potete accedere direttamente ai nostri articoli con tutto il meglio della settimana.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.