L'Anti-Zanzare Smart domina le vendite Amazon di questa settimana

Siamo nel vivo del mese delle ferie! Che si tratti di una vacanza vera e propria o di qualche giorno di relax, è sempre il momento perfetto per risparmiare grazie agli sconti che vi segnaliamo ogni giorno sulle nostre pagine. Nella classifica dei prodotti più venduti della settimana su Amazon, dal 27 luglio al 2 agosto, si notano molti articoli legati al tema vacanziero, come appunto già successo nell'ultimo periodo. I nostri lettori hanno mostrato un forte interesse per i dispositivi tecnologici da portare con sé, come cuffie, power bank e auricolari, che popolano la top 10: occhio però, perché sul podio troverete Heat It, il mitico dispositivo smart anti-zanzare del quale vi abbiamo parlato recentemente. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 in ordine ascendente.

10° - Fujifilm Instax Mini Film

L'ottimo prezzo per le pellicole Fujifilm Instax Mini Film ha spinto molti dei nostri utenti a fare scorta prima di partire. Probabilmente queste pellicole per fotocamere istantanee e stampanti portatili a marchio Fujifilm saranno molto utilizzate nel periodo delle ferie, ed è sempre meglio averne qualche pacchetto in più di scorta. Se avete anche voi dei dispositivi compatibili, vale la pena prenderle.

9° - Soundcore by Anker Q20i

Cuffie wireless a basso costo, ma con buona qualità! Supportano la cancellazione attiva del rumore e hanno un'autonomia eccellente, fino a 40 ore. Utilizzate il coupon 0UJTNP9J per attivare uno sconto extra del 10%.

8° - Motorola Moto Tag

Non è ancora in offerta, visto che è uscito da pochissimo, ma il tracker di Motorola ha già rubato il cuore di molti lettori. Ne abbiamo parlato in un articolo specifico per spiegarvi perché è così speciale.

7° - Baseus Bowie MA10

I Baseus Bowie MA 10 sono auricolari con un eccellente rapporto qualità/prezzo: per meno di trenta euro, vi portate a casa delle cuffiette che suonano discretamente, hanno una cancellazione del rumore che funziona davvero, supportano il multipoint, hanno un'app dedicata con cui personalizzare l'equalizzatore e un'autonomia ridicolmente alta.

6° - Sony WF-C500

Altro gran ritorno per gli auricolari true wireless Sony WF-C500! Sono un'alternativa eccezionale per chi cerca cuffiette dal design particolare, senza astina ma con una grande qualità sonora.

5° - INIU Power Bank 20.000 mAh

Un power bank di INIU spunta in classifica! Questo ha una batteria capiente, da ben 20.000 mAh, ma conserva le classiche caratteristiche di altri modelli, cioè dimensioni compatte, display con autonomia residua e supporto alla ricarica rapida.

4° - Sony WF-C700N

Se desiderate una qualità audio molto alta e un supporto Noise Cancelling di notevole fattura, oltre al supporto alla ricarica rapida e al Multipoint, non dovete perdervi questi auricolari Sony. Molti lettori si sono precipitati ad acquistarli sfruttando il piccolo sconto degli ultimi giorni, così da averli in tempo per le vacanze.

3° - OPPO Enco Buds2

I vendutissimi auricolari wireless di OPPO sono sempre in classifica, anche perché sono imperdibili per chi cerca cuffiette a basso costo. Le abbiamo viste oscillare tra i 17 e i 20€ nell'ultimo periodo, ma in ogni caso stiamo parlando di un gran prodotto.

2° - PHILIPS H4205BK/00

Meritatissimo 2° posto per le cuffie wireless di Philips! Sono leggere e pieghevoli, hanno una buona qualità audio e un'autonomia fino a 29 ore. Non perdete la promozione, perché è davvero super ghiotta.

1° - Heat it

Tra tutti gli assurdi gadget che abbiamo provato, questo è quello che di sicuro potrebbe interessarvi di più, specialmente nel periodo estivo: un accessorio che collegato alla porta USB-C (o lightning) dello smartphone è in grado di ''curare'' le punture di zanzare. Lo abbiamo recensito e vi è piaciuto così tanto che è schizzato al 1° posto!

