Migliori Offerte Amazon al 20 ottobre: la classifica dei prodotti più venduti della settimana

Vi aspettano diverse sorprese nella classifica degli articoli più venduti della settimana su Amazon Italia. La nostra top 10 è caratterizzata da molti set LEGO: sono gli effetti degli sconti che vi abbiamo segnalato questa settimana, ormai terminati. Prima di buttarci nella mischia, vi ricordiamo che la nostra classifica è realizzata in base ai dati relativi agli acquisti dei nostri utenti effettuati tra il 7 e il 13 ottobre 2023. Date un'occhiata anche alle migliori app per monitorare i prezzi Amazon. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 con ordine ascendente.

10° - TP-Link Tapo L530E

Una lampadina smart a meno di 10€ con supporto Wi-Fi e tanti colori disponibili: ovviamente non poteva non vendere molto ed entrare in classifica, visto che è la porta più economica per entrare nell'universo domotico.

9° - TP-Link TL-WA850RE

Torna il piccolo ripetitore Wi-Fi TP-Link TL-WA850RE in classifica! Il suo prezzo molto contenuto continua a piacere molto ai clienti Amazon, che ne hanno acquistati tanti e hanno risparmiato molto rispetto al prezzo di listino ufficiale. Questo modello supporta una velocità fino a 300 Mbps, si connette direttamente alla rete elettrica tramite la spina integrata e ha una buona copertura wireless.

8° - Xiaomi Smart Band 8

Scende in ottava posizione rispetto alla quinta dell'ultima settimana, ma la cosa che stupisce è che la nuova smartband di Xiaomi continui a vendere tantissimo nonostante non sia ancora in offerta.

7° - LEGO Disney e Pixar Casa di “Up”

Il grazioso set dedicato al commovente film Pixar entra a gamba tesa in classifica, ritagliandosi un'onesta settima posizione. Uscito quest'anno, lo si trova già in sconto.

6° - Echo Pop

L'ultimo smart speaker della serie Echo, realizzato con un design totalmente inedito, scivola al 6° posto (rispetto al 2° della scorsa settimana). Le dimensioni sono estremamente ridotte ma il suono è potente e avvolgente. L'offerta che lo ha portato a soli 17€ purtroppo è finita: aspettiamo il Black Friday!

5° - Xiaomi Redmi Note 11

Eccolo qui, Redmi Note 11, un vero habitué della nostra top 10, che anche questa settimana si conferma tra i prodotti più venduti. Il motivo? Costa poco, è molto pratico e fornisce prestazioni molto interessanti.

4° - Fujifilm Instax Mini Film Pellicola Istantanea

L'ottimo prezzo per le pellicole Fujifilm Instax Mini Film ha spinto molti dei nostri utenti a fare scorta per l'autunno. Probabilmente queste pellicole per fotocamere istantanee e stampanti portatili a marchio Fujifilm saranno molto utilizzate in questo periodo ed è sempre meglio averne qualche pacchetto in più a casa. Se avete anche voi dei dispositivi compatibili, vale la pena prenderle.

3° - Belkin Presa Filtrata Multipla

Terzo posto che stupisce, perché è di una ciabatta a presa multipla. Ne volete una buona? Be', puntate a questo modello, perché ai nostri lettori è piaciuta moltissimo.

2° - LEGO City Calendario dell'Avvento 2023

Il bellissimo set calendario dell'avvento di LEGO è imperdibile a poco più di 20€, ragione per la quale è stato vendutissimo in questa settimana, tanto da salire al 2° posto.

1° - LEGO Albero Bonsai

Il podio è del mitico bonsai di LEGO, un'ottima idea regalo, nonché un eccezionale oggetto da arredamento. Piace moltissimo agli adulti!

