Tra i prodotti più venduti della settimana ci sono gli essenziali per le ferie

Agosto è ormai alle porte e questo significa solo una cosa: ferie! Molti di voi andranno sicuramente in vacanza o comunque si prenderanno dei momenti di relax, motivo per il quale nella classifica dei prodotti più venduti della settimana, quella che va dal 20 al 26 luglio, troverete molti prodotti in offerta su Amazon a tema vacanziero. Nella top 10 dei dispositivi tech, infatti, i nostri lettori hanno mostrato un grande interesse per la tecnologia da portare sempre con sé, come cuffie, power bank e speaker da spiaggia. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 in ordine ascendente.

10° - ieGeek 2K

La storia sui furti in casa raccontata dal nostro Lorenzo continua ad essere molto apprezzata tra i nostri lettori. Ecco quindi spuntare nuovamente in classifica la security-cam che ha salvato l'estate sia dello stesso Lorenzo, sia quella di molti di voi, visto che tanti la stanno acquistando (e si stanno trovando bene!).

9° - COOAU Action Cam HD 4K

È quasi scontato trovare in classifica una action cam in prossimità di agosto, perché solitamente la gente le acquista per portarle in spiaggia. Quella che ha conquistato il cuore di una parte di voi è questo modello, in grado di registrare in 4K a 30 fps anche sott'acqua.

8° - ARCTIC MX-6 (2 g) Ultimate Performance

Che cos'è questa piccola siringa? Tranquilli, non è quello che pensate. O forse sì. Okay, basta fare i criptici: è solo della pasta termica per CPU! Sorprende vederla in lista, ma in effetti c'è chi in estate desidera passare del tempo anche al PC, magari con qualche bel videogioco online con gli amici.

7° - Govee Striscia LED 20 Metri

Vi basta spuntare la casella "COUPON" sulla pagina del prodotto per portarvi a casa a metà prezzo questa bella striscia LED RGB per esterni con funzionalità smart, lunga 20 metri e personalizzabile nei colori e nel movimento delle luci.

6° - JBL CLIP 4

Un piccolo speaker portatile compatto e super resistente, con certificazione IPX67. Ha tasti fisici per i controlli, autonomia fino a 10 ore e clip superiore per agganciarlo ovunque! È il classico accessorio perfetto da portare in spiaggia, o comunque da tenere sempre nello zaino.

5° - INIU Power Bank 10.000 mAh

Aveva strappato 1° posto al Prime Day, mentre questa settimana si consola con un'ottima 5a posizione. Si tratta del power bank di INIU, un modello compatissimo da 10.000 mAh che gode pure di un display che mostra l'autonomia residua, oltre a poter caricare tre dispositivi contemporaneamente anche in ricarica rapida.

4° - Samsung Galaxy SmartTag2

Il 4° posto è occupato dal tracker wireless di Samsung. Un accessorio super utile per non perdere chiavi, zaini, valigie e tutto il resto.

3° - OPPO Enco Buds2

I vendutissimi auricolari wireless di OPPO sono sempre in classifica, anche perché sono imperdibili per chi cerca cuffiette a basso costo. Le abbiamo viste oscillare tra i 17 e i 20€ nell'ultimo periodo, ma in ogni caso stiamo parlando di un gran prodotto.

2° - INIU Power Bank 20.000 mAh

Un altro power bank di INIU spunta in classifica! Questo ha una batteria più capiente, da ben 20.000 mAh, ma conserva le classiche caratteristiche degli altri modelli, cioè dimensioni compatte, display con autonomia residua e supporto alla ricarica rapida.

1° - PHILIPS H4205BK/00

Meritatissimo gradino più alto del podio per le cuffie wireless di Philips! Sono leggere e pieghevoli, hanno una buona qualità audio e un'autonomia fino a 29 ore. Non perdete la promozione, perché è davvero super ghiotta.

