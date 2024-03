Cosa hanno comprato i nostri lettori durante le Offerte di Primavera

La Feste delle Offerte di Primavera è stata una bella occasione per acquistare qualche prodotto in promozione senza aspettare il consueto Prime Day. Andiamo dunque a vedere cosa hanno acquistato i nostri lettori nella consueta classifica dei prodotti più venduti della settimana, che è piena di auricolari true wireless, cuffie a padiglione, set LEGO e persino delle carte di Pokémon. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 con ordine ascendente. Inoltre, se non volete perdervi gli sconti del giorno, a seguire trovate il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e rimanere sempre aggiornati sulle offerte Amazon in tempo reale. Canale Telegram Offerte

10° - INIU Power Bank 20.000 mAh

Il prezzo accattivante per questo piccolo power bank da 20.000 mAh è sicuramente il motivo per cui lo vediamo in classifica per la seconda settimana consecutiva. Ma il costo contenuto non è il suo solo pregio, visto che parliamo di un dispositivo compatto e funzionale, con display integrato e supporto alla ricarica veloce.

9° - LEGO Star Wars Millennium Falcon

Il bellissimo set LEGO del Millennium Falcon ha venduto davvero bene in quest'ultimo periodo, visto lo sconto di primavera. Se siete fan di Star Wars non c'è altro da dire, prendetelo prima che finiscano le scorte!

8° - Sony WF-C700N

Spuntano nuovamente in classifica anche i Sony WF-C700N (dal 7° posto della scorsa settimana scendono all'8°), auricolari di fascia media che vantano caratteristiche di alto profilo, come qualità audio e cancellazione del rumore eccezionali.

7° - Sony WF-C500

Altro gran ritorno per gli auricolari true wireless Sony WF-C500! Sono un'alternativa eccezionale per chi cerca cuffiette dal design particolare, senza astina ma con una grande qualità sonora. Questa settimana, però, calano al 7° posto (rispetto al 6° della scorsa settimana).

6° - JBL Tune 510BT

Buon risultato per queste cuffie sovraurali (dal 3° posto passano al 6°) con un design funzionale e con un costo davvero accattivante. Bastano meno di 30€ per portarsi a casa queste JBL Tune 510BT, che hanno un'ottima autonomia fino a circa 40 ore di ascolto. Sono in sconto ancora adesso e vi consigliamo di prenderle in considerazione.

5° - Baseus Bowie MA10

Dopo il 2° posto della scorsa settimana, queste cuffiette di Baseus scendono al 5° posto: un risultato comunque niente male! Il merito, oltre al prezzo scontato, è sicuramente delle caratteristiche tecniche, data la presenza della cancellazione del rumore e della certificazione IPX6.

4° - Dixit Odyssey

L'edizione completa di uno dei giochi da tavolo più famosi e apprezzati. Ottimo per le serate tra amici, specie se questi hanno molta fantasia! Supporta un massimo di 12 giocatori, ma con qualche piccolo accorgimento è possibile aumentare quel numero.

3° - CMF by Nothing Buds

Era lecito aspettarsi che i nuovissimi auricolari di CMF facessero successo: non a caso, sono piaciuti tantissimo anche al nostro Giuseppe. Tra i punti di forza, ci sono sono da segnalare l'ottima app, il Play/Pausa automatico, multipoint, una cancellazione del rumore decente e dei microfoni sorprendentemente buoni per il prezzo di vendita.

2° - Pokémon Cronoforze GCC

Per noi è stata la sorpresa più grande vedere queste carte Pokémon addirittura al 2° posto. In particolare, si tratta del pacchetto di bustine dedicato all'espansione in uscita denominata "Cronoforze" del filone Scarlatto e Violetto.

1° - Samsung Galaxy SmartTag2

Re assoluto di queste Offerte di Primavera Amazon è stato l'ultimo tracker di Samsung, che con il suo prezzo ridotto ha dominato la nostra classifica. È perfetto per chi non vuole più perdere chiavi e altri oggetti!

