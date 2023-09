Il caricabatterie definitivo costa più di uno smartphone

Un caricabatterie per domarli tutti, a quanto pare. Costa la bellezza di 269€, ma, per un breve periodo di tempo, lo potrete acquistare a 188€ (che, sia chiaro, sono comunque tantissimi soldi). Si tratta del nuovo caricabatterie di UGREEN da 300 W appena lanciato sul mercato, il quale si pone come una delle migliori soluzioni multi-ingresso attualmente disponibili in commercio.

Il caricabatterie UGREEN Nexode da 300 W è infatti dotato di 5 porte, la cui potenza di uscita è distribuita in maniera equa tra gli ingressi: 140 W sulla porta USB-C1, 100 W sulle porte C2 e C3, 45 W sulla C4 e 22,5 W sull'unica USB-A. Chiaramente, quando una porta non è utilizzata, darà una parte della sua potenza a quelle in uso, per un carico massimo, appunto, di 300 W.

Il chip intelligente integrato ottimizza i consumi e controlla costantemente le temperature, salvaguardando i dispositivi in carica e l'alimentatore stesso, il quale è in grado di caricare fino a 5 dispositivi e potenzialmente 3 notebook in contemporanea, supportando i protocolli di ricarica più veloci come Power Delivery 3.1 e Quick Charge 4.0+/3.0.

In più, il costo elevato del caricatore è anche giustificato dalla presenza di un cavo in nylon da 240 W in confezione.