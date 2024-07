Il primo (buon) smart ring scontato per un Prime Day

Le giornate del Prime Day sono ormai in corso e abbiamo già pubblicato tutta una serie di selezioni delle varie categorie merceologiche più disparate. Le trovate tutte nel nostro raccoglitore del Prime Day 2024. Cosa non troverete in quella lista però sono gli anelli smart, categoria che è esplosa quest'anno, ma che ancora non è sicuramente diventata ancora popolare. C'è però un'azienda che non ha voluto perdere questa occasione per farsi conoscere e proporre così il suo anello: Ultrahuman. Abbiamo recensito Ultrahuman Ring Air qualche mese fa e adesso per la prima volta uno smart ring di qualità fa parte delle offerte del Prime Day. Si tratta di un eccellente anello smart, con un'app le cui traduzioni possono sicuramente essere migliorate, ma che nel complesso offre un'esperienza di alto livello, tanto da entrare nella nostra selezione dei migliori smart ring.

Smart ring scontato

Lo sconto su Ultrahuman Ring Air riguarda l'anello smart in tutte le sue taglie. Il prezzo passa da 380€ a 339€. Una offerta da non perdere se pensavate di scoprire questo mondo, anche considerando che Samsung non lancerà il suo in Italia per un po'. Fate attenzione al momento dell'acquisto di selezionare la vostra taglia corretta. Qua sotto vi indichiamo quelle più comuni.

Potete acquistare anche l'anello nelle colorazioni, argento, oro o nero lucido. C'è ovviamente anche il kit per la misurazione, ma in questo caso ovviamente perdereste la finestra per poterlo comprare poi scontato.

