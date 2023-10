Come richiedere il Tablet Gratis con l'acquisto dei nuovi Xiaomi 13

L'arrivo di Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro sugli scaffali è celebrato da Xiaomi con una promozione davvero prelibata, valida anche su Amazon: fino al 31 ottobre 2023 per l'acquisto di uno dei due dispositivi si viene omaggiati di un Redmi Pad SE, un ottimo tablet da 11'' perfetto per l'intrattenimento da divano e non solo. Se invece volete acquistare dallo store ufficiale, cioè Mi.com, vi spieghiamo un metodo per risparmiare 100€ sulla versione più potente di Xiaomi 13T Pro.

I vantaggi non finiscono qui perché l'acquisto di un dispositivo della famiglia Xiaomi 13T premierà i clienti con una manutenzione gratis al di fuori dalla garanzia, mentre per i primi 6 mesi dall'acquisto (che deve avvenire entro un anno dal lancio del prodotto) una riparazione dello schermo è gratuita per una sola volta.

Per ottenere l'omaggio, non dovrete fare altro che acquistare i bundle speciali su Amazon Italia, che includono il tablet senza costi aggiuntivi.

