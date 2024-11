Gonfia di tutto e costa poco! Il compressore portatile da non perdere al Black Friday

Prima di raccontarvi meglio il prodotto, vi ricordiamo che per non perdervi le migliori offerte del Black Friday potete seguirci sul nostro canale Telegram delle offerte a questo indirizzo , dove ogni giorno pubblicheremo in tempo reale tutti gli sconti più interessanti.

C'è uno sconto che non dovete sottovalutare oggi, soprattutto se avete una bici, un monopattino, un'auto, un pallone, un gommone. Su Amazon Italia è tornato sorprendentemente in offerta speciale il piccolo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 , il compressore portatile che permette di gonfiare qualsiasi tipo di pneumatico e oggetto gonfiabile.

Un prodotto che dovete assolutamente considerare per questo Black Friday 2024 è uno di quelli più inattesi. Si chiama Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 e può diventare il vostro miglior amico se avete qualcosa da gonfiare. Che sia uno pneumatico, un pallone, un gommone da mare o qualsiasi altro oggetto, con questo piccolo compressore gonfiate tutto in modo rapidissimo. Il bello è che con lo sconto Black Friday il prezzo è crollato: adesso costa solo 39€ venduto e spedito da Amazon!

Compressore portatile Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2

Il prodotto è compattissimo e molto potente, capace di arrivare ad una pressione massima di 10,3 bar / 150 psi . Ha una batteria integrata da 2.000 mAh e si ricarica tramite USB-C. Integra una torcia LED e diversi programmi predefiniti per impostare la pressione corretta per le gomme di auto, bici, monopattini, ma anche palloni e altri prodotti.

