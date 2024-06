Il miglior amico dei vostri pneumatici torna in sconto a meno di 50€: è imperdibile

C'è uno sconto che non dovete sottovalutare oggi, soprattutto se avete una bici, un monopattino, un'auto, un pallone, un gommone. Su Amazon Italia è tornato sorprendentemente in offerta speciale il piccolo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, il compressore portatile che permette di gonfiare qualsiasi tipo di pneumatico e oggetto gonfiabile.

Della versatilità di questo piccolo oggetto vi abbiamo ampiamente parlato nella recensione completa di Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, che tra l'altro si trova in sconto sotto vari nomi. Quello sotto marchio Mijia oggi costa 49€ circa, uno dei migliori prezzi mai visti negli ultimi mesi.

In poche parole, è un prodotto compattissimo e molto potente, capace di arrivare ad una pressione massima di 10,3 bar / 150 psi. Ha una batteria integrata da 2.000 mAh e si ricarica tramite USB-C. Integra una torcia LED e diversi programmi predefiniti per impostare la pressione corretta per le gomme di auto, bici, monopattini, ma anche palloni e altri prodotti.

Cliccate sul tasto giallo a seguire per andare subito sulla pagina Amazon e acquistare Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 in sconto. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.