Xiaomi eccelle nei medio gamma: il Redmi Note 13 Pro è scontato di 100€!

Xiaomi ha lanciato recentemente il Redmi Note 13 Pro 5G, uno smartphone medio gamma dalle prestazioni notevoli, come da tradizione per l'azienda. Il prezzo su Amazon Italia è attualmente scontato di 100€, quindi si tratta un'occasione da non perdere per portarsi a casa questo ottimo telefono a soli 299€.

La prima cosa che stupisce è che Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G è uno smartphone esteticamente molto curato e anche decisamente ben costruito, se consideriamo la fascia di prezzo a cui viene proposto. La scheda tecnica poi non è da sottovalutare, visto che l'azienda ha scelto il recente Snapdragon 7S Gen 2.

Tuttavia, uno degli aggiornamenti più grandi per questo smartphone Redmi è sicuramente il sensore principale della fotocamera, che ora raggiunge i 200 megapixel, tale per cui è in grado di scattare belle foto, con un buon dettaglio e un buon bilanciamento dei colori. Ottimo poi lo schermo da 6,67 pollici a 120 Hz con risoluzione addirittura superiore al Full HD, ovvero 1,5K, così come la batteria da 5.100 mAh, caratterizzata pure dalla ricarica rapida a 67 W.

Potete acquistare Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G in offerta sia nel box in basso, sia a questo link. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.