È tornato disponibile! Il miglior robot aspirapolvere per rapporto qualità prezzo nuovamente in vendita, prezzo top per lo Xiaomi X20+

Ve lo abbiamo segnalato anche la settimana scorsa, e nel suo primo giorno di disponibilità (dopo qualche settimana dal lancio) è andato esaurito in pochissimo tempo. Qualche unità è tornata disponibile il giorno dopo, e anche in tal caso è durato molto poco. Il perché è presto detto: tra i tantissimi robot aspirapolvere, questo vanta ottime performance, aspirazione e lavaggio tramite moci rotanti (e non panno classico), stazione di svuotamento automatica con serbatoio d'acqua da 4 litri che riempie da solo il robot, il tutto a un prezzo davvero imperdibile.

Stiamo parlando di Xiaomi X20+ Robot Aspirapolvere, uno degli ultimi arrivi nel settore dei robot aspirapolvere di cui vi abbiamo parlato in una recensione dedicata. Praticamente è equivalente a un Dreame L10s Ultra, con la differenza che costa quasi la metà.

Tra le cose che abbiamo lodato nella nostra recensione c'è ad esempio il suo sistema di lavaggio completo, un'app chiara e ricca di funzioni (un qualcosa di affatto scontato in questo genere di dispositivi) e l'ottimo livello di pulizia che restituisce, soprattutto considerata la fascia di prezzo in cui si inserisce.

Certo, il lavaggio è a freddo, ma al prezzo a cui viene proposto il pacchetto completo è quasi impossibile lamentarsi.

Tutto questo viene proposto su Amazon a 399,99€, che poi è il suo prezzo di listino (se non fosse che è difficile da trovare). In questa fascia di prezzo è praticamente impossibile trovare di meglio. Lo trovate seguendo questo link o cliccando sul box sottostante.