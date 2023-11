Android 14 inizia ad arrivare sui telefoni Sony: si punta tutto sulla fotocamera

Ad appena un mese dal rilascio ufficiale da parte di Google, Sony ha appena iniziato a distribuire l'aggiornamento ad Android 14 per il suo top Xperia 1 V (avete visto la nostra recensione?).

Stando a Sony, le novità maggiori riguardano soprattutto Trova il mio dispositivo, il trasferimento di dati a Windows e la personalizzazione della schermata di blocco, ma c'è anche la nuova app Creatore Video, un editor video avanzatissimo già disponibile come app separata, e la nuova modalità Bokeh, che arriva direttamente da Xperia 5 V.

Andiamo a vederle tutte, cominciando da quelle in campo fotografico e ricordandovi che l'aggiornamento ad Android 14 per Xperia 1 V è in via di distribuzione anche in Italia. Dovrebbe arrivare a tutti gli utenti interessati nelle prossime ore / giorni, mentre ancora non si sa nulla su Xperia 5 V.