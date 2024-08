Abbiamo provato i nuovi Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL

Il modo migliore per scoprire di più su questi smartphone in attesa delle recensioni è seguirci anche su TikTok dove pubblicheremo alcune video pillole sulle funzionalità più interessanti di questi smartphone.

Ma in attesa di quel momento abbiamo voluto fare un video anteprima e video unboxing per ingannare l'attesa e fare un riepilogo di tutte le novità di questi Google Pixel 9. Gli smartphone sono tre e di questi noi andremo a provare le "estremità": Google Pixel 9 , più compatto e più economico e Google Pixel 9 Pro XL , il più grande e il più completo.

Il mercato italiano è stato sicuramente sfavorito per quanto riguarda la realizzazione di anteprime complete e contenuti davvero validi sui nuovi Google Pixel 9 . I sample infatti sono arrivati solo da qualche giorno alla stampa. Ma noi li stiamo già mettendo sotto torchio e appena possibile torneremo su queste pagine con le recensioni. Seguiteci su WhatsApp per scoprire tutte le novità in anteprima.

Quest'anno l'azienda ha deciso di differenziare gli smartphone sia per caratteristiche tecniche che per dimensione, andando così a sdoppiare la famiglia Pro in una variante grande esattamente come Pixel 9 e una XL più grande, che è quella che stiamo provando.

Trovate in apertura la nostra anteprima e il nostro unboxing e qua sotto alcune prime foto.