Abbiamo avuto modo di passare un po' di tempo in compagnia del nuovo smartphone top di gamma pieghevole di HONOR. Si chiama Magic V3, ed è stato svelato una decina di giorni fa per il mercato cinese. Quello che abbiamo per le mani è appunto un esemplare cinese, ma questa anteprima serve anche per dirvi che lo smartphone arriverà anche da noi. Ecco quindi un primo assaggio dell'HONOR Magic V3, con scheda tecnica completa, qualche dettaglio in più, foto dal vivo e link per iscriversi ai preordini sullo store online italiano.

Caratteristiche tecniche complete

Schermo : interno - foldable LTPO AMOLED 7,92" 2.156 x 2.344 pixel, 402 ppi, 88,6% screen-to-body, 120 Hz, Dolby Vision, 1.800 nits (di picco), protezione Super Armored, HONOR Eye Comfort, AI Defocus esterno - OLED 6,43" full HD+ (1.060 x 2.376 pixel), 402 ppi, 120 Hz, Dolby Vision, 5.000 nits (di picco), nanocrystal glass 2.0

: Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, processo costruttivo a 4 nm, octa-core (1x3,3 GHz Cortex-X4, 3x3,2 GHz Cortex-A720, 2x3,0 GHz Cortex-A720, 2x2,3 GHz Cortex-A520)

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, processo costruttivo a 4 nm, octa-core (1x3,3 GHz Cortex-X4, 3x3,2 GHz Cortex-A720, 2x3,0 GHz Cortex-A720, 2x2,3 GHz Cortex-A520) GPU : Adreno 750

: Adreno 750 RAM : 12 GB / 16 GB LPDDR5X

: 12 GB / 16 GB LPDDR5X Memoria interna : 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0, non espandibile

: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0, non espandibile Fotocamere posteriori : 50 megapixel, f/1.6, 1/1.56", Laser AF, PDAF, OIS, gyro-EIS 50 megapixel periscopica, f/3.0, 1/2.51", PDAF, OIS, zoom ottico fino a 3.5x 40 megapixel ultrawide, f/2.2, AF, 112° FOV

: Fotocamere anteriori : interna - 20 megapixel, f/2.2, 90° FOV esterna - 20 megapixel, f/2.2, 90° FOV

: Batteria : 5.150 mAh, ricarica a 66W via cavo, ricarica a 50W wireless, carica inversa a 5W

: 5.150 mAh, ricarica a 66W via cavo, ricarica a 50W wireless, carica inversa a 5W Sensori : lettore di impronte digitali sul lato, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro

: lettore di impronte digitali sul lato, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC, infrarossi, USB Type-C 3.1 ( OTG, Display Port 1.2), GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a)

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC, infrarossi, USB Type-C 3.1 ( OTG, Display Port 1.2), GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) Audio : speaker stereo, audio24-bit/192kHz Hi-Res, supporto ai codec A2DP, LE, aptX HD, LDAC

: speaker stereo, audio24-bit/192kHz Hi-Res, supporto ai codec A2DP, LE, aptX HD, LDAC SO : Android 14 con MagicOS 8.0.1

: Android 14 con MagicOS 8.0.1 SIM : Nano-SIM, eSIM o Dual Nano-SIM (dual stand-by)

: Nano-SIM, eSIM o Dual Nano-SIM (dual stand-by) Dimensioni : da aperto - 156,6 x 145,3 x 4,5 mm da chiuso - 156,6 x 74 x 9,3 mm

: Peso : 226 g (versione Black con retro in fibra Aerospace) / 230 g (versioni rossa e verde)

: 226 g (versione Black con retro in fibra Aerospace) / 230 g (versioni rossa e verde) Certificazioni : IPX8 (fino a 2,5 metri per 30 minuti)

: IPX8 (fino a 2,5 metri per 30 minuti) Colori: Velvet Black, Tundra Green, Red

Vediamo qualche altro dettaglio nell'attesa di saperne di più sulla disponibilità in Europa. Le dimensioni, insieme alla scheda tecnica da vero top di gamma, sono ovviamente uno dei suoi punti di forza. Già con Magic V2 HONOR aveva fatto un ottimo lavoro, e con il V3 ha battuto sé stessa: da aperto è spesso solo 4,5 mm (circa), da chiuso invece 9,2 mm. Il suo più diretto concorrente arriva a ben 12,1 mm. Anche il peso non è male: 226 grammi per la versione più leggera, contro i 239 grammi della concorrenza. Ci sono smartphone top di gamma non pieghevoli che pesano più di questo. È pur vero che è appena stato presentato un altro concorrente che, in quanto a dimensioni, si avvicina davvero molto al risultato ottenuto da HONOR. La cerniera, denominata da HONOR "Super Steel Hinge", è stata progettata (e testata) per resistere a qualcosa come 500.000 pieghe. Come si evince dal video poi, la piega in mezzo allo schermo è poco evidente, il che non guasta affatto. La batteria di terza generazione è al silicio-carbonio: come accenniamo nel filmato, è più grande di quella che si trova in altri pieghevoli, e come se non bastasse supporta anche la ricarica rapida wireless a 50W. I display, sia quello interno che quello esterno, presentano protezioni particolari. Quello esterno ad esempio, più soggetto a sollecitazioni, è protetto da un schermo antigraffio "NanoCrystal". Quello interno vanta anche protezioni software aggiuntive per salvaguardare la vista dell'utente.

Il nuovo pieghevole di HONOR vanterà ovviamente anche tante funzionalità basate su intelligenza artificiale, come Magic Portal potenziato, ma per saperne di più dovremo attendere almeno fine agosto. Come avrete notato, Magic V3 sarà disponibile in più colori. Ma non cambia appunto solo il colore, ma anche materiale, finitura e peso. La versione nera ha il retro in fibra Aerospace, e di conseguenza è anche un po' più leggero (226 contro i 230 grammi delle altre varianti). Le due versioni verde e rossa hanno invece una finitura più in stile pelle.

Uscita e prezzo?

Questo purtroppo è solo un primo assaggio di cosa ha da offrire il nuovo pieghevole di HONOR. Qualche dettaglio in più lo troverete qui sul sito ufficiale, dove sarà possibile iscriversi per ottenere uno sconto esclusivo per l'acquisto dello smartphone, con la possibilità fra l'altro di vincere un buono sconto di 1.000€ da usare per acquistarlo. Prezzo e disponibilità sono sconosciute, ma lo smartphone arriverà anche in Europa. Chissà che HONOR non decida di sfruttare la cornice dell'IFA di Berlino per svelare ufficialmente i dettagli mancanti.

Il sample per questo articolo è stato fornito da HONOR, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

