Abbiamo provato tutti i nuovi Galaxy, ma è il Ring a rubare la scena

Durante il consueto lancio di prodotto estivo Samsung ha presentato al mondo tutti i suoi ultimi prodotti. Da qualche anno ormai l'evento Unpacked è dedicato ai pieghevoli, quando prima era pensato per i Galaxy Note con penna (ora integrati nella lineup Galaxy S).

Quest'anno la lista di prodotti che l'azienda ha presentato è lunga e coinvolge non solo i pieghevoli, sia quello "a libretto" che quello "a conchiglia", ma anche gli orologi, introducendo una nuova variante Ultra che sostituisce il Pro, di cuffie e per la prima volta un anello. Questo smart ring di Samsung aprirà probabilmente la scena per il lancio di tantissimi altri prodotti simili che si aggiungono a quelli già in commercio, anche se parte di brand minori.