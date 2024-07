Forse aveva ragione CMF a fare uno smartphone senza NFC in Italia

Ieri CMF, sotto-marchio di Nothing, ha lanciato sul mercato globale un nuovo smartphone economico. È un prodotto fuori dagli schemi, perché non punta solo a offrire un dispositivo interessante per il pubblico grazie al suo prezzo molto contenuto (199€ con lo sconto in corso). CMF Phone 1 (la recensione la potete leggere qui) è infatti uno smartphone diverso da tutti gli altri. Ha una cover removibile, un software pulito e scattante, e fa parte di un ecosistema di prodotti (vedi cuffiette e orologio) che mette il design prima di tutto.

Se avete letto la nostra recensione avrete sicuramente capito come siamo rimasti estremamente entusiasti di questo dispositivo, che per la cifra richiesta risponde a praticamente tutte le domande di chi vuole un discreto smartphone spendendo il meno possibile. Anche un piano di aggiornamenti garantito per i primi 3 anni.

Tutto perfetto? Come sempre ogni dispositivo ha i suoi contro, ma quello di CMF Phone 1 è clamoroso: non è dotato di NFC.

Per chi non ha aperto le nostre pagine oggi per la prima volta sicuramente saprà che l'NFC è la tecnologia alla base dei pagamenti contactless da smartphone e smartwatch. È l'unico vero componente hardware necessario per i pagamenti con piattaforme come Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay.

Per come valutiamo noi i prodotti di tecnologia, l'NFC è un componente imprescindibile in uno smartphone perché è l'unico modo per abilitare il dispositivo ad alcune funzionalità che rendono davvero smart il phone. Su tutti i pagamenti mobili, ma anche la configurazione, per esempio, della carta d'identità elettronica.

Per farla breve, noi abbiamo genericamente sconsigliato CMF Phone 1 al tipico pubblico che legge le nostre pagine, salvo eccezioni per magari smartphone aziendali o secondi telefoni per cui non si pensa mai di sfruttare servizi come i pagamenti NFC, oppure per qualche parente che non pensiamo si spingerà mai oltre le chat e qualche social network.