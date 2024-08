Come attivare Studio, Screenshots sui Pixel 9 e Gemini Live ovunque

Vi spieghiamo sotto come fare.

Sono tutte funzionalità pensate per il mercato statunitense ma che con alcuni, tutto sommato semplici, trucchi è possibile testare anche da voi.

Nel nostro processo di test abbiamo voluto mettere alla prova anche alcune funzionalità che non sono ancora disponibili nel nostro paese, ma che fanno parte dei nuovi Pixel 9 e 9 Pro e che sono decisamente fra i punti più forti di questi smartphone. Parliamo di Pixel Studio , app generativa di immagini, Screenshots , che aggrega i vostri screenshot e vi permette di organizzarli e ricercare in formazioni e Gemini Live , la versione conversazionale di Google Gemini .

I nuovi smartphone Pixel 9 di Google sono finalmente arrivati e tanti di voi iniziano ad averne uno nelle vostre mani. Noi stiamo spremendo i nostri a fondo e presto saremo pronti a dirvi di più nelle nostre recensioni complete. Seguiteci su Youtube e su WhatsApp per essere i primi a scoprire quando le recensioni verranno pubblicate.

Google Studio

Scaricate l'apk e installatelo L'app vi segnalerà che non funziona in italiano, premete il tasto "Apri le impostazioni della lingua" Selezionate English (United States)

Fine. Per Studio i passaggi finiscono qui e potete usare l'app, in inglese, con il vostro smartphone tranquillamente in italiano.