Come sarà Samsung S24?

Chi sperava in una rivoluzione con la serie Samsung S24 rimarrà deluso: i top di gamma 2024 dell'azienda coreana saranno infatti sostanzialmente uguali alla serie S23, almeno dal punto di vista estetico (spoiler: anche l'hardware non sarà certo stravolto).

Sono infatti trapelate numerose immagini non ufficiali dei tre telefoni, che si rifanno strettamente al design dei modelli passati. Di S24 Ultra, in particolare, abbiamo già visto anche delle foto dal vivo, dove la somiglianza col suo predecessore è evidente, ma lo stesso vale anche per gli altri modelli, dei quali sono circolate alcune dummy unit (dei "modelli", in pratica) che tradiscono il loro scarso rinnovamento.

Anche dal punto di vista dei materiali non sono attese novità di rilievo, se non per S24 Ultra, sulla cui scocca potrebbe debuttare il titanio, "in omaggio" a iPhone 15 Pro. Quest'ultimo particolare però non è ancora stato confermato da molteplici fonti, quindi prendetelo col legittimo beneficio del dubbio.

A seguire vi lasciamo alcune delle immagini trapelate finora dei tre Samsung S24, in modo che possiate farvi da soli un'idea di quanto detto finora. Del resto l'abito non fa il monaco, ma di ciò che c'è sotto l'abito ci siamo occupati in un altro articolo: trovate anche lui elencato a seguire.