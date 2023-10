Il display di Pixel 8 Pro è più efficiente di quello di iPhone 14 Pro e Galaxy S23 Ultra

Tra l'altro, il display del nuovo smartphone di Google sarebbe anche più efficiente di quello montato sull'iPhone 14 Pro e su Galaxy S23 Ultra. A riguardo, i due pannelli, per raggiungere i 960 nit, hanno richiesto circa 4 W di potenza. Inoltre, il display del Pixel ha continuato a essere più luminoso, consumando meno energia man mano che la luminosità veniva aumentata. A questo proposito, Dylan Raga du XDA-Developers, ha affermato che il colosso di Mountain View ha effettuato un balzo in avanti rispetto proprio ad Apple e Samsung.

Tra i punti di forza di Google Pixel 8 Pro , si può annoverare sicuramente il display che, per ora, è tra i più luminosi nell'ambito smartphone . Inoltre, a seguito di un test approfondito, il pannello sarebbe risultato il più efficiente dal punto di vista energetico. Difatti, il nuovo display "Super Actua" da 2.400 nit – di tipo AMOLED LTPO – necessiterebbe di soli 3 W di potenza per raggiungere 960 nit, ovvero meno della metà della potenza di cui necessita il pannello di Pixel 7 Pro.

Ovviamente si tratta di un risultato provvisorio, soprattutto considerando che Apple e Samsung proveranno sicuramente a raggiungere e superare Google. A riguardo, sembrerebbe che il produttore coreano, per la prossima serie Galaxy S24, abbia previsto un display che raggiungerebbe un picco di 2.500 nit. Per questo motivo, non è da escludere che stia lavorando alacremente anche sull'efficienza energetica.