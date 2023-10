Google punta ad aggiornamenti più rapidi per risolvere i bug di Android Auto

Rispetto al passato, Google sta velocizzando il rilascio di aggiornamenti per Android Auto. In particolare, la società sta attuando una strategia che prevede la diffusione di update minori ad un ritmo più rapido così da risolvere prima i problemi segnalati dagli utenti. Tuttavia, non sempre l'obiettivo viene raggiunto: difatti, non di rado gli automobilisti segnalano bug e criticità.

In ogni caso, recentemente Google ha rilasciato Android Auto 10.7. Come al solito, l'azienda non ha allegato il log delle modifiche: dunque, non si sa con certezza quali siano le modifiche implementate. Tuttavia, il pacchetto non dovrebbe includere grosse modifiche visto che, come accennato all'inizio, la società si sta concentrando soprattutto sulla risoluzione di eventuali bug.