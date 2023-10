Google continua a perfezionare Android Auto: pronta la beta della versione 10.8

Oggi è disponibile una nuova versione beta di Android Auto, ovvero la 10.8. La nuova release, come avviene sempre, non è stata fornita con un registro delle modifiche: difatti, Google non include più note di rilascio a meno che non siano implementate funzionalità di rilievo. Solo in questo caso, il colosso di Mountain View pubblica un post sul proprio blog.

Tornando all'argomento principale, gli aggiornamenti più recenti di Android Auto includono piccole modifiche ed è molto probabile che anche la v.10.8 vada in questa direzione. Per quanto riguarda il futuro, invece, Google sta lavorando a modifiche più profonde, come ad esempio un pulsante di disconnessione nel centro notifiche. I test sono iniziati all'inizio di quest'anno, ma soltanto in questo mese l'opzione sta arrivando a più utenti. Il nuovo pulsante consentirà di interrompere le connessioni wireless in modo più conveniente visto che le opzioni attuali includono la disattivazione del supporto Bluetooth o l'attivazione della modalità aereo.